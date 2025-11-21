00 Uhr, live aus Köln (FOTO)

München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Rabattschlacht und Bestellwahn: Was ist der wahre Preis der Schnäppchen?



Die Gäste:



Christoph Ploß (CDU, Bundestagsabgeordneter und Koordinator der Bundesregierung

für die maritime Wirtschaft)





Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen, frühere Bundesministerin für

Verbraucherschutz)



Bianca Heinicke (Webvideoproduzentin, ihren Kanal BibisBeautyPalace auf Youtube

haben mehr als 5 Mio. Menschen abonniert)



Gerrit Heinemann (Professor für Betriebswirtschaftslehre, Management und Handel

an der Hochschule Niederrhein)



Tatjana Halm (Referatsleiterin Recht und Digitales bei der Verbraucherzentrale

Bayern)



Gero Furchheim (Präsident Bundesverband E-Commerce und Versandhandel

Deutschland)



Direkt nach der Schnäppchen-Doku: Der Online-Handel steht vor der

umsatzstärksten Zeit des Jahres. Rund um den "Black Friday" locken vermeintlich

unschlagbare Deals. Doch lohnt sich der angeblich beste Preis wirklich immer?

Wie gängig sind Tricks und Fallen? Sind üble Arbeitsbedingungen und wachsende

Müllberge der wahre Preis für unsere Lust an der Schnäppchenjagd? Und: Muss die

Politik strengere Regeln setzen - auch gegen die neuen Shoppingportale aus

China?



