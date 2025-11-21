    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    "hart aber fair" / am Montag, 24. November 2025, 21

    00 Uhr, live aus Köln (FOTO)

    München (ots) - Moderation: Louis Klamroth

    Rabattschlacht und Bestellwahn: Was ist der wahre Preis der Schnäppchen?

    Die Gäste:

    Christoph Ploß (CDU, Bundestagsabgeordneter und Koordinator der Bundesregierung
    für die maritime Wirtschaft)

    Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen, frühere Bundesministerin für
    Verbraucherschutz)

    Bianca Heinicke (Webvideoproduzentin, ihren Kanal BibisBeautyPalace auf Youtube
    haben mehr als 5 Mio. Menschen abonniert)

    Gerrit Heinemann (Professor für Betriebswirtschaftslehre, Management und Handel
    an der Hochschule Niederrhein)

    Tatjana Halm (Referatsleiterin Recht und Digitales bei der Verbraucherzentrale
    Bayern)

    Gero Furchheim (Präsident Bundesverband E-Commerce und Versandhandel
    Deutschland)

    Direkt nach der Schnäppchen-Doku: Der Online-Handel steht vor der
    umsatzstärksten Zeit des Jahres. Rund um den "Black Friday" locken vermeintlich
    unschlagbare Deals. Doch lohnt sich der angeblich beste Preis wirklich immer?
    Wie gängig sind Tricks und Fallen? Sind üble Arbeitsbedingungen und wachsende
    Müllberge der wahre Preis für unsere Lust an der Schnäppchenjagd? Und: Muss die
    Politik strengere Regeln setzen - auch gegen die neuen Shoppingportale aus
    China?

    So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail
    hartaberfair@wdr.de , Homepage: http://www.hartaberfair.de

    Pressekontakt:

    Redaktion: Torsten Beermann (WDR)
    Pressekontakt:
    Dr. Lars Jacob,
    ARD-Programmdirektion, Presse und Information
    Tel.: 089/558944-898
    E-Mail: lars.jacob@ard.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/6163913
    OTS: ARD Das Erste




