"hart aber fair" / am Montag, 24. November 2025, 21
00 Uhr, live aus Köln (FOTO)
München (ots) - Moderation: Louis Klamroth
Rabattschlacht und Bestellwahn: Was ist der wahre Preis der Schnäppchen?
Die Gäste:
Christoph Ploß (CDU, Bundestagsabgeordneter und Koordinator der Bundesregierung
für die maritime Wirtschaft)
Direkt nach der Schnäppchen-Doku: Der Online-Handel steht vor der
umsatzstärksten Zeit des Jahres. Rund um den "Black Friday" locken vermeintlich
unschlagbare Deals. Doch lohnt sich der angeblich beste Preis wirklich immer?
Wie gängig sind Tricks und Fallen? Sind üble Arbeitsbedingungen und wachsende
Müllberge der wahre Preis für unsere Lust an der Schnäppchenjagd? Und: Muss die
Politik strengere Regeln setzen - auch gegen die neuen Shoppingportale aus
China?
