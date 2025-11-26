    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown

    Heute im Blickpunkt: Deere & Co, Aroundtown, Adecco sowie US-Konjunkturdaten

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Blickpunkt: Deere & Co, Aroundtown, Adecco sowie US-Konjunkturdaten

    Unternehmenstermine

    06:45 Uhr, Luxemburg: Aroundtown, Q3-Zahlen
    10:00 Uhr, Finnland: Stora Enso, Capital Markets Day (zweiter Tag)
    Schweiz: Adecco, Capital Markets Day
    USA: Deere & Co, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    07:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig)
    08:00 Uhr, Norwegen: BIP Q3/25
    10:00 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 10/25
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 10/25 (vorläufig)
    14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25v (vorläufig)
    15:45 Uhr, USA: MNI PMI Chicago 11/25
    16:00 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/25
    16:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 10/25
    16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    17:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 10/25
    20:00 Uhr, USA: Fed, Beige Book


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 26.11.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    11:00GroßbritannienGBRStatement zur Herbstprognose
    13:30GroßbritannienGBRBudgetbericht
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures Prices (QoQ)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    14:30USAUSAPersönliches Einkommen (Monat)
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
    14:30USAUSAPrivatausgaben
    14:30USAUSADurable Goods Orders
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    14:30USAUSAGross Domestic Product Price Index
    14:30USAUSAAuftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa
    14:30USAUSAPersönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
    14:30USAUSAAuftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
    14:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures (QoQ)
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSABruttoinlandsprodukt annualisiert
    14:30USAUSANicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
    15:45USAUSAChicago PMI
    17:05Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    18:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    20:00USAUSAFed Beige Book
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    17:30 WebinarLYNX: ValuePlus – Die besten Aktien aus Fundamental- und Chartanalyse
    18:30 WebinarHSBC: Absicherung in der Praxis: 3 Schritte zum winterfesten Depot
    19:00 WebinarWH SelfInvest: KI-Revolution im Trading? Fundamentalanalyse und Strategien automatisieren
    27.11. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

