Ihre wichtigsten Termine
Heute im Blickpunkt: Deere & Co, Aroundtown, Adecco sowie US-Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:45 Uhr, Luxemburg: Aroundtown, Q3-Zahlen
10:00 Uhr, Finnland: Stora Enso, Capital Markets Day (zweiter Tag)
Schweiz: Adecco, Capital Markets Day
USA: Deere & Co, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig)
08:00 Uhr, Norwegen: BIP Q3/25
10:00 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 10/25
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 10/25 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25v (vorläufig)
15:45 Uhr, USA: MNI PMI Chicago 11/25
16:00 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/25
16:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 10/25
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
17:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 10/25
20:00 Uhr, USA: Fed, Beige Book
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 26.11.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 11:00 GBR Statement zur Herbstprognose 13:30 GBR Budgetbericht 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat) 14:30 USA Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 14:30 USA Persönliches Einkommen (Monat) 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr) 14:30 USA Privatausgaben 14:30 USA Durable Goods Orders 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat) 14:30 USA Gross Domestic Product Price Index 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa 14:30 USA Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat) 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr) 14:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 14:30 USA Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Bruttoinlandsprodukt annualisiert 14:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 15:45 USA Chicago PMI 17:05 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 18:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 20:00 USA Fed Beige Book
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|17:30
|Webinar
|LYNX: ValuePlus – Die besten Aktien aus Fundamental- und Chartanalyse
|18:30
|Webinar
|HSBC: Absicherung in der Praxis: 3 Schritte zum winterfesten Depot
|19:00
|Webinar
|WH SelfInvest: KI-Revolution im Trading? Fundamentalanalyse und Strategien automatisieren
|27.11. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin