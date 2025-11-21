Builders Firstsource - Aktie steigt kräftig - 21.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Builders Firstsource Aktie. Sie steigt um +7,68 % auf 88,60€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Builders Firstsource Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,86 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 88,60€, mit einem Plus von +7,68 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Builders FirstSource ist ein führender US-Anbieter von Baumaterialien und Fertigbaulösungen, bekannt für sein breites Produktportfolio und maßgeschneiderte Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Home Depot und Lowe's. Es hebt sich durch ein umfangreiches Vertriebsnetzwerk und spezialisierte Fertigbaulösungen ab.

Der heutige Anstieg bei Builders Firstsource konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -27,67 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Builders Firstsource Aktie damit um -7,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Builders Firstsource -40,53 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,21 % geändert.

Builders Firstsource Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,50 % 1 Monat -21,72 % 3 Monate -27,67 % 1 Jahr -50,23 %

Informationen zur Builders Firstsource Aktie

Es gibt 111 Mio. Builders Firstsource Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,04 Mrd.EUR € wert.

Builders Firstsource Aktie jetzt kaufen?

Ob die Builders Firstsource Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Builders Firstsource Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.