Deutschland hilft mit Milliarden

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Deutschland und zahlreiche weitere Staaten und Organisationen haben insgesamt 15,5 Milliarden Euro für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Afrika zugesagt. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Abschluss einer weltweiten Kampagne mitteilte, soll mit dem Geld unter anderem das riesige Solarenergie-Potenzial auf dem Kontinent besser genutzt werden. Rund 600 Millionen Menschen in Afrika hätten noch immer keinen Zugang zu Elektrizität, sagte sie bei der Abschlussveranstaltung der Finanzierungs-Kampagne am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg.

Nach Angaben der EU-Kommission stellen die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten insgesamt rund 15,1 Milliarden Euro des Gesamtbetrags zur Verfügung. Der deutsche Beitrag wird mir mehr als zwei Milliarden Euro beziffert. Hinzu kommt das Geld, das die Bundesrepublik als größter Unterstützer des EU-Haushalts indirekt beisteuert.