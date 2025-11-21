    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group
    Ionos kauft Aktien zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos startet Aktienrückkaufprogramm bis 2026.
    • Bis zu 2 Millionen Aktien für 60 Millionen Euro.
    • Rückkauf dient auch Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Ionos hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. So sollen bis zu 2 Millionen Papiere für bis zu 60 Millionen Euro zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dies entspreche etwa 1,4 Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll längstens bis zum 30. April 2026 laufen. Der Rückkauf erfolge unter anderem zur Bedienung von Ansprüchen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, könne aber grundsätzlich für alle in der Hauptversammlungsermächtigung genannten Zwecke verwendet werden, so Ionos.

    Die Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 3 Prozent zum Xetra-Schluss zu./nas/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 27,25 auf Tradegate (21. November 2025, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +0,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,84 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +56,65 %/+71,22 % bedeutet.




    Community Beiträge zu IONOS Group - A3E00M - DE000A3E00M1

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der IONOS Group Aktie nach Quartalszahlen, die durch rückwirkend herausgerechnete Bereiche verwässert erscheinen. Die Diskussion umfasst technische Signale wie Gap-Ups, Widerstände und Verkaufswellen sowie die Bewertung der Profitabilität. Analysten reagieren unterschiedlich: Während fundamentale Einschätzungen die höhere Profitabilität positiv bewerten, kritisieren technische Signale den Abverkauf. Unsicherheiten bei den Umsatzzahlen und Marktreaktionen prägen die Debatte, wobei einige Investoren günstige Einstiege bei Kursen um 25,50 € anstreben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IONOS Group eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
