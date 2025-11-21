Ionos kauft Aktien zurück
- Ionos startet Aktienrückkaufprogramm bis 2026.
- Bis zu 2 Millionen Aktien für 60 Millionen Euro.
- Rückkauf dient auch Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen.
KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Ionos hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. So sollen bis zu 2 Millionen Papiere für bis zu 60 Millionen Euro zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dies entspreche etwa 1,4 Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll längstens bis zum 30. April 2026 laufen. Der Rückkauf erfolge unter anderem zur Bedienung von Ansprüchen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, könne aber grundsätzlich für alle in der Hauptversammlungsermächtigung genannten Zwecke verwendet werden, so Ionos.
Die Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 3 Prozent zum Xetra-Schluss zu./nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 27,25 auf Tradegate (21. November 2025, 18:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +0,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,46 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,84 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +56,65 %/+71,22 % bedeutet.
Ich finde man muss gar nicht auf Google und Amazon schauen um den Kursverfall zu erklären.
Es muss ja nicht unbedingt sein, dass Trump den Zugriff auf die Infrastruktur bekommt, die AWS oder Alphabet in Deutschland bzw. Europa installieren.
Habt ihr euch mal die Services von IONOS angesehen?