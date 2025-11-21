Ionos kauft Aktien zurück

Ich finde man muss gar nicht auf Google und Amazon schauen um den Kursverfall zu erklären.





Habt ihr euch die Zahlen mal im Detail angesehen?





In 2024-Q3 ist der Umsatz mit €390.0 M angegeben:

https://www.ionos-group.com/fileadmin/Publications/presentations/IONOS_Webcast_Presentation_Q3_2024_web.pdf

(Suche nach "Total revenue", erster Treffer)





Im aktuellen 2025-Q3 ist der Umsatz mit €324.2 M angegeben:

https://www.ionos-group.com/fileadmin/Publications/presentations/2025_11_11_Webcast_Q3_2025_web.pdf

(Suche nach "Total revenue", zweiter Treffer)





20% weniger.





Aber daneben steht im aktuellen Bericht ein 2024-Q3 Umsatz ("Total revenue") von €309.8 M. Was? Der war doch €390.0 M???

Grund scheint zu sein, dass der AdTech bereich rückwirkend herausgerechnet wurde. So etwas habe ich noch nie gesehen.





Was ist nun also der Revenue von IONOS in 2025-Q3?





Wenn ich unten "Total Revenue (continued)" und "Discontinued" zusammenrechne komme ich auf €341.7 M.

Immer noch 12% weniger als im Vorjahr.





Dass man diese ganze Akrobatik machen muss um die Jahre zu vergleichen finde ich schon sehr merkwürdig. Mir scheint, die Presse und die Foristen hier haben die Zahlen in den Berichten missverstanden. Alle sprechen von einem Umsatzwachstum.





Dass der CEO anscheinend nicht im Earnings Call war finde ich auch merkwürdig.





Und das der Earnings Call immer noch nicht online ist.