    Verkauf von Alphabet & Uber

    Bill Ackmann setzt jetzt auf eine Meme-Aktie

    Der milliardenschwere Investor Bill Ackman reduziert über seine Investmentfirma seine Engagements in Google, Uber und zwei weiteren Aktien – hält jedoch weiterhin an einer beliebten Meme-Aktie fest.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ackman verkauft 10% seiner Alphabet-Aktien.
    • Reduzierung auch bei Uber und Restaurant Brands.
    • Hält an Hertz-Aktien, Meme-Aktie bleibt beliebt.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Verkauf von Alphabet & Uber - Bill Ackmann setzt jetzt auf eine Meme-Aktie
    Foto: DALL*E

    Eine neue 13F-Meldung von Pershing Square Capital Management zeigt, dass die Firma im dritten Quartal 519.007 Alphabet-Aktien verkauft hat, was einem Rückgang von 10 Prozent gegenüber dem Bestand im zweiten Quartal entspricht.

    Pershing Square verringerte außerdem in geringem Umfang seine Positionen in Uber, Restaurant Brands International und dem in Kanada ansässigen globalen alternativen Vermögensverwalter Brookfield Corporation.

    Trotz dieser Reduzierungen hält die Firma eisern an dem fest, was viele als die ursprüngliche Meme-Aktie betrachten.

    Pershing Square hält mehr als 15,241 Millionen Aktien von Hertz Global Holdings im Wert von über 103,639 Millionen US-Dollar per Q3 2025.

    Die Aktie des Autovermieters liegt seit Jahresbeginn rund 30 Prozent im Plus, nachdem sie  zwischen 2020 bis 2021 eine regelrechte Retail-Investoren-Euphorie erlebt hatte.

    Damals meldete das Unternehmen Insolvenz an, sah seine Aktie jedoch aufgrund des Social-Media-Hypes und des gezielten Vorgehens von Kleinanlegern gegen Shortseller um bis zu 800 Prozent steigen.

    Zu den weiteren Beteiligungen von Pershing Square gehören Howard Hughes Holdings, Amazon, Chipotle Mexican Grill (CMG), Hilton Worldwide Holdings (HLT) und Seaport Entertainment Group (SEG).

    Die Firma verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 14,643 Milliarden US-Dollar.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Krischan Orth
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
