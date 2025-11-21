Bill Ackmann setzt jetzt auf eine Meme-Aktie

Pershing Square verringerte außerdem in geringem Umfang seine Positionen in Uber, Restaurant Brands International und dem in Kanada ansässigen globalen alternativen Vermögensverwalter Brookfield Corporation.

Eine neue 13F-Meldung von Pershing Square Capital Management zeigt, dass die Firma im dritten Quartal 519.007 Alphabet-Aktien verkauft hat, was einem Rückgang von 10 Prozent gegenüber dem Bestand im zweiten Quartal entspricht.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Trotz dieser Reduzierungen hält die Firma eisern an dem fest, was viele als die ursprüngliche Meme-Aktie betrachten.

Pershing Square hält mehr als 15,241 Millionen Aktien von Hertz Global Holdings im Wert von über 103,639 Millionen US-Dollar per Q3 2025.

Die Aktie des Autovermieters liegt seit Jahresbeginn rund 30 Prozent im Plus, nachdem sie zwischen 2020 bis 2021 eine regelrechte Retail-Investoren-Euphorie erlebt hatte.

Damals meldete das Unternehmen Insolvenz an, sah seine Aktie jedoch aufgrund des Social-Media-Hypes und des gezielten Vorgehens von Kleinanlegern gegen Shortseller um bis zu 800 Prozent steigen.

Zu den weiteren Beteiligungen von Pershing Square gehören Howard Hughes Holdings, Amazon, Chipotle Mexican Grill (CMG), Hilton Worldwide Holdings (HLT) und Seaport Entertainment Group (SEG).

Die Firma verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 14,643 Milliarden US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion