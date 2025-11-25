    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDell Technologies Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Dell Technologies Registered (C)

    Ihre wichtigsten Termine

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dell, HP, Analog Devices, Best Buy, Autodesk und Easyjet legen Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Dell, HP, Analog Devices, Best Buy, Autodesk und Easyjet legen Zahlen vor!
    Foto: Monika Skolimowska - dpa

    Unternehmenstermine

    08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Compass Group, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Kingfisher, Q3-Umsatz
    09:00 Uhr, Finnland: Fortum, Investor Day
    10:00 Uhr, Finnland: Stora Enso, Capital Markets Day
    13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: HP Inc., Q4-Zahlen
    Frankreich: Axa, Investor Day
    Frankreich: Alstom, Investor Day
    Niederlande: ABN Amro, Capital Markets Day
    USA: Autodesk, Q3-Zahlen
    USA: Best Buy, Q3-Zahlen
    USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen
    USA: Dell, Q3-Zahlen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ABN Amro Group!
    Short
    28,40€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    24,86€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 13,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25
    07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 10/25
    08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 10/25
    08:00 Uhr, Deutschland: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Deutschland: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25
    09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 10/25
    10:00 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 10/25
    14:30 Uhr, USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25
    14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 9/25
    16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/25
    16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 11/25
    16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 10/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 25.11.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUGross Domestic Product w.d.a (YoY)
    08:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt s.a (Quartal)
    10:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Escrivá spricht
    10:30Euro ZoneEURRede von Sleijpen der EZB
    14:15USAUSAADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
    14:30USAUSARetail Sales (MoM)
    14:30USAUSAProducer Price Index (YoY)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
    14:30USAUSAKontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
    14:30USAUSAEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex (Monat)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr)
    15:00USAUSAHousing Price Index (MoM)
    15:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    16:00USAUSAConsumer Confidence
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
    18:30 WebinarTradersClub24 GmbH: Black-Friday-Special
    26.11. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    26.11. 17:30 WebinarLYNX: ValuePlus – Die besten Aktien aus Fundamental- und Chartanalyse
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Dell, HP, Analog Devices, Best Buy, Autodesk und Easyjet legen Zahlen vor! Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.