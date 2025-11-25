Ihre wichtigsten Termine
Dell, HP, Analog Devices, Best Buy, Autodesk und Easyjet legen Zahlen vor!
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Compass Group, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Kingfisher, Q3-Umsatz
09:00 Uhr, Finnland: Fortum, Investor Day
10:00 Uhr, Finnland: Stora Enso, Capital Markets Day
13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
22:05 Uhr, USA: HP Inc., Q4-Zahlen
Frankreich: Axa, Investor Day
Frankreich: Alstom, Investor Day
Niederlande: ABN Amro, Capital Markets Day
USA: Autodesk, Q3-Zahlen
USA: Best Buy, Q3-Zahlen
USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen
USA: Dell, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25
07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 10/25
08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 10/25
08:00 Uhr, Deutschland: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Deutschland: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25
09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 10/25
10:00 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 10/25
14:30 Uhr, USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 9/25
16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/25
16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 11/25
16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 10/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 25.11.2025
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Gross Domestic Product w.d.a (YoY) 08:00 DEU Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) 08:00 DEU Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) 10:00 EUR EZB-Mitglied Escrivá spricht 10:30 EUR Rede von Sleijpen der EZB 14:15 USA ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt 14:30 USA Retail Sales (MoM) 14:30 USA Producer Price Index (YoY) 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 14:30 USA Erzeugerpreisindex (Monat) 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) 15:00 USA Housing Price Index (MoM) 15:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 16:00 USA Consumer Confidence
