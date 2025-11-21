Wie Nadine Capoen von IMMOADDICT die Praxissuche in Berlin-Brandenburg verändert (FOTO)

Berlin (ots) - Eine eigene Praxis zu gründen ist für viele Ärztinnen und Ärzte

ein großer Schritt, mit vielen offenen Fragen: Welche Immobilie eignet sich

überhaupt? Wie lässt sich die Finanzierung stemmen? Und worauf kommt es bei

Standort und Ausstattung wirklich an? Besonders in Berlin ist der Markt

unübersichtlich und die Konkurrenz groß. Noch schwieriger wird es, wenn es um

Gesundheitsimmobilien geht, denn klassische Makler oder Portale bieten dafür

selten passende Flächen oder das nötige Verständnis.



Immobilienexpertin Nadine Capoen von IMMOADDICT (https://www.immoaddict.de/) hat

sich genau auf diese Lücke spezialisiert: Sie vermittelt nicht nur Praxisräume,

sondern orchestriert ein ganzes Ökosystem an Partnern, von Finanzierern über

Architekten bis hin zu Praxisberatern. Ihr Erfolgsrezept? Flexibilität,

Erfahrung und ein unverstellter Blick auf die Bedürfnisse der Zielgruppe.









"Ich komme nicht aus der Immobilienbranche. Vielleicht ist das genau mein

Vorteil ", sagt Nadine Capoen . Die gebürtige Französin hat sich als

Quereinsteigerin einen Namen gemacht. Statt typischer Maklerrhetorik setzt sie

auf echte Gespräche, pragmatische Prozesse und ehrliche Einschätzungen. " Viele

meiner Kunden sagen mir: Sie sind so anders als die Makler, die wir sonst

treffen. Wahrscheinlich, weil ich gar keine klassische Maklerin bin. "



Tatsächlich ist Nadine Capoen die Schnittstelle eines funktionierenden Netzwerks

mit Kontakten zu Praxisberater, Architekten, Finanzierern, Baupartner, Juristen,

die alle bei ihr ineinander greifen. Wer bei Immoaddict nach einer Praxis fragt,

bekommt mehr als nur Exposés. "Zu meinen Kunden gehören sowohl angestellte

Ärztinnen und Ärzte aus Praxen, Krankenhäusern oder medizinischen

Versorgungszentren, die den Schritt in die Selbstständigkeit planen, als auch

Praxisinhaber, die expandieren oder umziehen möchten. Viele haben tagsüber

Konsultationen und sind beruflich stark eingespannt, deshalb habe ich meine

Arbeitszeiten auf ihre freien Zeiten gelegt. Ich arbeite digital, flexibel, auch

abends und samstags. Ich weiß, dass sie eigentlich keinen Immobilienmakler

brauchen, sondern eine verlässliche Begleiterin.



Warum Immobilienportale Ärzten schaden können



Die meisten Praxisgründer starten mit der Suche auf Immobilienportalen, ein

Fehler, sagt Nadine Capoen. "80 Prozent der Flächen, die dort als Praxis

ausgeschrieben sind, sind ungeeignet." Der Grund: Die Portale unterscheiden

Praxen und Büros nicht, und viele Makler inserieren einfach vakante Büroflächen

als Praxisräume, obwohl sie sich technisch gar nicht eignen und eine Umnutzung





