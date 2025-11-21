Praxisgründung mit System
Wie Nadine Capoen von IMMOADDICT die Praxissuche in Berlin-Brandenburg verändert (FOTO)
Berlin (ots) - Eine eigene Praxis zu gründen ist für viele Ärztinnen und Ärzte
ein großer Schritt, mit vielen offenen Fragen: Welche Immobilie eignet sich
überhaupt? Wie lässt sich die Finanzierung stemmen? Und worauf kommt es bei
Standort und Ausstattung wirklich an? Besonders in Berlin ist der Markt
unübersichtlich und die Konkurrenz groß. Noch schwieriger wird es, wenn es um
Gesundheitsimmobilien geht, denn klassische Makler oder Portale bieten dafür
selten passende Flächen oder das nötige Verständnis.
Immobilienexpertin Nadine Capoen von IMMOADDICT (https://www.immoaddict.de/) hat
sich genau auf diese Lücke spezialisiert: Sie vermittelt nicht nur Praxisräume,
sondern orchestriert ein ganzes Ökosystem an Partnern, von Finanzierern über
Architekten bis hin zu Praxisberatern. Ihr Erfolgsrezept? Flexibilität,
Erfahrung und ein unverstellter Blick auf die Bedürfnisse der Zielgruppe.
Immobilienexpertin Nadine Capoen von IMMOADDICT (https://www.immoaddict.de/) hat
sich genau auf diese Lücke spezialisiert: Sie vermittelt nicht nur Praxisräume,
sondern orchestriert ein ganzes Ökosystem an Partnern, von Finanzierern über
Architekten bis hin zu Praxisberatern. Ihr Erfolgsrezept? Flexibilität,
Erfahrung und ein unverstellter Blick auf die Bedürfnisse der Zielgruppe.
Die Maklerin, die eigentlich keine ist
"Ich komme nicht aus der Immobilienbranche. Vielleicht ist das genau mein
Vorteil ", sagt Nadine Capoen . Die gebürtige Französin hat sich als
Quereinsteigerin einen Namen gemacht. Statt typischer Maklerrhetorik setzt sie
auf echte Gespräche, pragmatische Prozesse und ehrliche Einschätzungen. " Viele
meiner Kunden sagen mir: Sie sind so anders als die Makler, die wir sonst
treffen. Wahrscheinlich, weil ich gar keine klassische Maklerin bin. "
Tatsächlich ist Nadine Capoen die Schnittstelle eines funktionierenden Netzwerks
mit Kontakten zu Praxisberater, Architekten, Finanzierern, Baupartner, Juristen,
die alle bei ihr ineinander greifen. Wer bei Immoaddict nach einer Praxis fragt,
bekommt mehr als nur Exposés. "Zu meinen Kunden gehören sowohl angestellte
Ärztinnen und Ärzte aus Praxen, Krankenhäusern oder medizinischen
Versorgungszentren, die den Schritt in die Selbstständigkeit planen, als auch
Praxisinhaber, die expandieren oder umziehen möchten. Viele haben tagsüber
Konsultationen und sind beruflich stark eingespannt, deshalb habe ich meine
Arbeitszeiten auf ihre freien Zeiten gelegt. Ich arbeite digital, flexibel, auch
abends und samstags. Ich weiß, dass sie eigentlich keinen Immobilienmakler
brauchen, sondern eine verlässliche Begleiterin.
Warum Immobilienportale Ärzten schaden können
Die meisten Praxisgründer starten mit der Suche auf Immobilienportalen, ein
Fehler, sagt Nadine Capoen. "80 Prozent der Flächen, die dort als Praxis
ausgeschrieben sind, sind ungeeignet." Der Grund: Die Portale unterscheiden
Praxen und Büros nicht, und viele Makler inserieren einfach vakante Büroflächen
als Praxisräume, obwohl sie sich technisch gar nicht eignen und eine Umnutzung
