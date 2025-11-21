    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Praxisgründung mit System

    Wie Nadine Capoen von IMMOADDICT die Praxissuche in Berlin-Brandenburg verändert (FOTO)

    Berlin (ots) - Eine eigene Praxis zu gründen ist für viele Ärztinnen und Ärzte
    ein großer Schritt, mit vielen offenen Fragen: Welche Immobilie eignet sich
    überhaupt? Wie lässt sich die Finanzierung stemmen? Und worauf kommt es bei
    Standort und Ausstattung wirklich an? Besonders in Berlin ist der Markt
    unübersichtlich und die Konkurrenz groß. Noch schwieriger wird es, wenn es um
    Gesundheitsimmobilien geht, denn klassische Makler oder Portale bieten dafür
    selten passende Flächen oder das nötige Verständnis.

    Immobilienexpertin Nadine Capoen von IMMOADDICT (https://www.immoaddict.de/) hat
    sich genau auf diese Lücke spezialisiert: Sie vermittelt nicht nur Praxisräume,
    sondern orchestriert ein ganzes Ökosystem an Partnern, von Finanzierern über
    Architekten bis hin zu Praxisberatern. Ihr Erfolgsrezept? Flexibilität,
    Erfahrung und ein unverstellter Blick auf die Bedürfnisse der Zielgruppe.

    Die Maklerin, die eigentlich keine ist

    "Ich komme nicht aus der Immobilienbranche. Vielleicht ist das genau mein
    Vorteil ", sagt Nadine Capoen . Die gebürtige Französin hat sich als
    Quereinsteigerin einen Namen gemacht. Statt typischer Maklerrhetorik setzt sie
    auf echte Gespräche, pragmatische Prozesse und ehrliche Einschätzungen. " Viele
    meiner Kunden sagen mir: Sie sind so anders als die Makler, die wir sonst
    treffen. Wahrscheinlich, weil ich gar keine klassische Maklerin bin. "

    Tatsächlich ist Nadine Capoen die Schnittstelle eines funktionierenden Netzwerks
    mit Kontakten zu Praxisberater, Architekten, Finanzierern, Baupartner, Juristen,
    die alle bei ihr ineinander greifen. Wer bei Immoaddict nach einer Praxis fragt,
    bekommt mehr als nur Exposés. "Zu meinen Kunden gehören sowohl angestellte
    Ärztinnen und Ärzte aus Praxen, Krankenhäusern oder medizinischen
    Versorgungszentren, die den Schritt in die Selbstständigkeit planen, als auch
    Praxisinhaber, die expandieren oder umziehen möchten. Viele haben tagsüber
    Konsultationen und sind beruflich stark eingespannt, deshalb habe ich meine
    Arbeitszeiten auf ihre freien Zeiten gelegt. Ich arbeite digital, flexibel, auch
    abends und samstags. Ich weiß, dass sie eigentlich keinen Immobilienmakler
    brauchen, sondern eine verlässliche Begleiterin.

    Warum Immobilienportale Ärzten schaden können

    Die meisten Praxisgründer starten mit der Suche auf Immobilienportalen, ein
    Fehler, sagt Nadine Capoen. "80 Prozent der Flächen, die dort als Praxis
    ausgeschrieben sind, sind ungeeignet." Der Grund: Die Portale unterscheiden
    Praxen und Büros nicht, und viele Makler inserieren einfach vakante Büroflächen
    als Praxisräume, obwohl sie sich technisch gar nicht eignen und eine Umnutzung
    Praxisgründung mit System Wie Nadine Capoen von IMMOADDICT die Praxissuche in Berlin-Brandenburg verändert (FOTO) Eine eigene Praxis zu gründen ist für viele Ärztinnen und Ärzte ein großer Schritt, mit vielen offenen Fragen: Welche Immobilie eignet sich überhaupt? Wie lässt sich die Finanzierung stemmen? Und worauf kommt es bei Standort und Ausstattung wirklich …