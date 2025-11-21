    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft SAINT GOBAIN auf 'Positiv'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe unspektakuläre Umsatzzahlen zum dritten Quartal vorgelegt, schrieb Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen Schwächen bei den Neubauaktivitäten im Wohnungsbau senkte der Experte seine Ergebnisschätzungen leicht./rob/niw/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 80,80EUR auf Tradegate (21. November 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,91, was eine Steigerung von +6,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft SAINT GOBAIN auf 'Positiv' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe unspektakuläre Umsatzzahlen zum dritten Quartal vorgelegt, schrieb Matthias Volkert in einer am Freitag …