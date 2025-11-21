DZ BANK stuft SAINT GOBAIN auf 'Positiv'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe unspektakuläre Umsatzzahlen zum dritten Quartal vorgelegt, schrieb Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen Schwächen bei den Neubauaktivitäten im Wohnungsbau senkte der Experte seine Ergebnisschätzungen leicht./rob/niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 80,80EUR auf Tradegate (21. November 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.



