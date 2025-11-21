1&1: Übernahme von 1&1 Versatel GmbH abgeschlossen!
1&1 AG übernimmt die 1&1 Versatel GmbH von United Internet AG für 1,3 Milliarden Euro. Diese strategische Akquisition soll langfristig den Free Cashflow stärken, trotz anfänglicher Investitionskosten.
Foto: 1&1 AG
- 1&1 AG erwirbt die 1&1 Versatel GmbH von United Internet AG.
- Der Kaufpreis beträgt ca. 1,3 Milliarden Euro, inklusive ca. 950 Mio. Euro Darlehensverbindlichkeiten.
- Die Transaktion führt bei 1&1 aktuell zu keinem Liquiditätsabfluss, da der Kaufpreis durch Aufrechnung und ein Darlehen beglichen wird.
- Der Kaufpreis kann sich abhängig von den Geschäftsergebnissen von Versatel in den Jahren 2027-2029 um bis zu 300 Mio. Euro ändern.
- Der Erwerb hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Erfolgskennzahlen von 1&1 für das Jahr 2025.
- Der Ausbau des Versatel Glasfasernetzes wird 2026 und 2027 einen negativen Beitrag zum Free Cashflow von ca. 100 Mio. EUR haben, danach soll Versatel den Free Cashflow von 1&1 stärken.
Der Kurs von 1&1 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,05 % im Plus.
4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,950EUR das entspricht einem Plus von +0,46 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.777,09PKT (-0,24 %).
