    United Internet AG: Überraschender Verkauf von 1&1 Versatel an 1&1 AG

    Ein bedeutender Schritt in der Telekommunikationsbranche: United Internet AG verkauft 1&1 Versatel an die 1&1 AG und stärkt damit die strategische Ausrichtung des Unternehmens.

    Foto: United Internet AG
    • United Internet AG verkauft 1&1 Versatel an die 1&1 AG.
    • Der Kaufpreis beträgt ca. 1,3 Mrd. EUR, mit möglichen Anpassungen von bis zu 300 Mio. EUR abhängig von der Geschäftsentwicklung in den Jahren 2027-2029.
    • 1&1 AG übernimmt alle Vermögenswerte und Schulden von 1&1 Versatel, einschließlich 950 Mio. EUR Darlehensverbindlichkeiten.
    • Die Kaufpreisforderung wird durch Aufrechnung mit Gegenforderungen und Gesellschafterdarlehen beglichen, sodass keine liquiden Mittel an United Internet fließen.
    • Die Umstrukturierung bündelt die Telekommunikationsaktivitäten von United Internet unter der 1&1 AG.
    • Der Verkauf erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 30. November 2025 und die Konditionen werden als angemessen bewertet.

    Der Kurs von United Internet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,690EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,44 % im Plus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,880EUR das entspricht einem Plus von +0,77 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.315,08PKT (+0,47 %).


    United Internet

    +3,72 %
    -1,06 %
    -16,59 %
    -2,42 %
    +54,59 %
    +23,11 %
    -26,66 %
    -50,53 %
    +757,34 %
