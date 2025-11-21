Hon Hai Tech Day 2025 eröffnet, um Foxconns starke Partnerschaften und vertikale Integrationsstärken zu präsentieren

TAIPEI, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Hon Hai Technology Group („Foxconn") (TWSE: 2317) begrüßte am Freitag auf seiner jährlichen Flaggschiff-Technologiekonferenz „Hon Hai Tech Day 2025" starke Partnerschaften, darunter NVIDIA, OpenAI und Alphabet, und stellte seine unübertroffene Stärke in der vertikalen Integration unter Beweis.

Die Geschwindigkeit und der Fortschritt des weltweit größten Elektronikherstellers in den Bereichen Supercomputing, intelligente Fertigung, intelligente Elektrofahrzeuge und mehr rückten in den Fokus, als globale Vorreiter aus den Bereichen KI, Technologie und Automobilindustrie – darunter IBM, ABB Robotics, Uber und Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp – am Eröffnungstag der HHTD25 die Bühne betraten.

„Unsere Wettbewerbsstärke ist die vertikale Integration. Unsere technologische Tiefe und unsere Tradition in der Fertigung ermöglichen eine enge Zusammenarbeit mit weltweit führenden Technologieunternehmen, Partnern, die sich auf uns verlassen, weil sie wissen, dass Foxconn Ideen schnell, zuverlässig und in großem Maßstab in die Realität umsetzen kann", sagte Young Liu, Vorsitzender von Foxconn. „Das verschafft uns eine gute Ausgangsposition, wenn wir uns in die von KI und Quantencomputern erschlossenen Zukunftstechnologien vorwagen."

Sam Altman, CEO von OpenAI, sprach zum ersten Mal über die Bedeutung einer neuen Partnerschaft mit Foxconn: „Die Nachfrage nach kritischen Komponenten für die KI-Infrastruktur übersteigt bereits jetzt das Angebot bei weitem, und wir gehen davon aus, dass sich dies in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Bei dieser Vereinbarung geht es darum, die Lieferketten zu stärken, um den bestehenden und zukünftigen Bedarf in der gesamten Branche zu decken", sagte Altman per Video.

Ein weiterer starker Partner, Hiroshi Lockheimer, Chief Product Officer von Other Bets bei Alphabet, sagte per Video: „Foxconn ist ein wichtiger Partner für Google und Alphabet, und unsere Zusammenarbeit hat dazu beigetragen, einige der wichtigsten technologischen Innovationen des letzten Jahrzehnts zu verwirklichen."