Old Dominion Freight Line Aktie hebt ab - 21.11.2025

Die Old Dominion Freight Line Aktie konnte bisher um +6,67 % auf 117,13€ zulegen. Das sind +7,33 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Old Dominion Freight Line Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 117,13€, mit einem Plus von +6,67 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Old Dominion Freight Line ist ein führender Anbieter im LTL-Markt, bekannt für Zuverlässigkeit und Qualität, mit einem starken Netzwerk und exzellentem Kundenservice.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Old Dominion Freight Line Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,76 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Old Dominion Freight Line Aktie damit um -5,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Old Dominion Freight Line auf -36,24 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,87 % geändert.

Old Dominion Freight Line Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,62 % 1 Monat -9,08 % 3 Monate -14,76 % 1 Jahr -45,94 %

Informationen zur Old Dominion Freight Line Aktie

Es gibt 209 Mio. Old Dominion Freight Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,49 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen herrscht heute Aufbruchstimmung: Die wichtigsten Indizes verzeichnen deutliche Zuwächse, angeführt vom MDAX. Auch international zeigen sich die Märkte von ihrer besten Seite.

Old Dominion Freight Line Aktie jetzt kaufen?

Ob die Old Dominion Freight Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Old Dominion Freight Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.