    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1

    Für Sie zusammengefasst
    • United Internet bündelt Telekom-Geschäft in 1&1.
    • 1&1 übernimmt Versatel für 1,3 Milliarden Euro.
    • Kaufpreis kann bis 300 Millionen Euro schwanken.
    United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MONTABAUR (dpa-AFX) - United Internet will ihr Telekommunikationsgeschäft künftig ganz in ihrer Tochter 1&1 bündeln. Dazu übernimmt 1&1 die 1&1 Versatel von United Internet für etwa 1,3 Milliarden Euro, wie die Unternehmen am Freitag in Montabaur mitteilten. In Abhängigkeit von der künftigen Geschäftsentwicklung von 1&1 Versatel in den Jahren 2027, 2028 und 2029 kann sich der Kaufpreis den Angaben zufolge um bis zu 300 Millionen Euro erhöhen oder reduzieren. Ein etwaiger Anpassungsbetrag würde im Jahr 2030 fällig werden. United Internet hält rund 86 Prozent an der ebenfalls börsennotierten Gesellschaft 1&1.

    1&1 übernehme 1&1 Versatel mit allen Vermögenswerten, insbesondere Netzinfrastruktur und Schulden, inklusive 950 Millionen Euro Darlehensverbindlichkeiten gegenüber United Internet. Dieses bei 1&1 Versatel verbleibende Darlehen werde im Zuge des Verkaufes durch eine Garantie von 1&1 AG abgesichert, hieß es.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu United Internet AG!
    Long
    22,71€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 13,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26,13€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 13,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kaufpreis soll mit Gegenforderungen von 1&1 sowie der Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die 1&1 AG aufgerechnet werden. Insofern fließen United Internet aus der Transaktion den Angaben zufolge keine liquiden Mittel zu. Zudem ergeben sich aus der internen Transaktion keine Effekte auf die Jahresprognose 2025 von United Internet oder wesentliche Auswirkungen auf die Kennziffern von 1&1.

    Aus dem weiteren Ausbau des Versatel-Glasfasernetzes werde in den Jahren 2026 und 2027 ein negativer Beitrag zum freien Mittelfluss von insgesamt rund 100 Millionen Euro erwartet, teilte 1&1 mit. Anschließend soll Versatel zur Stärkung des freien Mittelflusses beitragen. Mit dem Kauf von Versatel verfüge 1&1 zukünftig über die im Festnetz- und Mobilfunkgeschäft benötigte Infrastruktur sowie ein leistungsfähiges B2B-Geschäftssegment, teilte das Unternehmen weiter mit. Der Verkauf erfolge mit Wirkung zum Ablauf des 30. November./nas/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,28 % und einem Kurs von 21,95 auf Tradegate (21. November 2025, 19:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -1,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,71 Mrd..

    United Internet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,6400 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +26,43 %/+34,58 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu 1&1 - 554550 - DE0005545503

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über 1&1. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1 United Internet will ihr Telekommunikationsgeschäft künftig ganz in ihrer Tochter 1&1 bündeln. Dazu übernimmt 1&1 die 1&1 Versatel von United Internet für etwa 1,3 Milliarden Euro, wie die Unternehmen am Freitag in Montabaur mitteilten. In …