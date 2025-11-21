Booking Holdings - Aktie zieht deutlich an - 21.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Booking Holdings Aktie. Mit einer Performance von +3,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Booking Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4.126,00€, mit einem Plus von +3,77 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Booking Holdings in den letzten drei Monaten Verluste von -17,56 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um -8,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Booking Holdings auf -16,74 %.

Booking Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,92 % 1 Monat -9,65 % 3 Monate -17,56 % 1 Jahr -15,71 %

Informationen zur Booking Holdings Aktie

Es gibt 32 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,61 Mrd. € wert.

Ein scheinbar grundloser Kurssturz wirft Fragen auf: Ist Booking jetzt ein Schnäppchen oder eine unterschätzte Gefahr?

Booking Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.