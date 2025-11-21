Besonders beachtet!
Booking Holdings - Aktie zieht deutlich an - 21.11.2025
Am 21.11.2025 ist die Booking Holdings Aktie, bisher, um +3,77 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Booking Holdings Aktie.
Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.
Booking Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 21.11.2025
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Booking Holdings Aktie. Mit einer Performance von +3,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Booking Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4.126,00€, mit einem Plus von +3,77 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Booking Holdings in den letzten drei Monaten Verluste von -17,56 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um -8,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Booking Holdings auf -16,74 %.
Booking Holdings Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,92 %
|1 Monat
|-9,65 %
|3 Monate
|-17,56 %
|1 Jahr
|-15,71 %
Informationen zur Booking Holdings Aktie
Es gibt 32 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,61 Mrd. € wert.
6 Tage, 600 Dollar: Das Booking-Rätsel
Ein scheinbar grundloser Kurssturz wirft Fragen auf: Ist Booking jetzt ein Schnäppchen oder eine unterschätzte Gefahr?
Booking Holdings Aktie jetzt kaufen?
Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.