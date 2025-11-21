    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBooking Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Booking Holdings

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Booking Holdings - Aktie zieht deutlich an - 21.11.2025

    Am 21.11.2025 ist die Booking Holdings Aktie, bisher, um +3,77 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Booking Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Booking Holdings - Aktie zieht deutlich an - 21.11.2025
    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

    Booking Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 21.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Booking Holdings Aktie. Mit einer Performance von +3,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Booking Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4.126,00, mit einem Plus von +3,77 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Booking Holdings!
    Long
    4.401,04€
    Basispreis
    2,88
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5.010,17€
    Basispreis
    2,65
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Booking Holdings in den letzten drei Monaten Verluste von -17,56 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um -8,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Booking Holdings auf -16,74 %.

    Booking Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,92 %
    1 Monat -9,65 %
    3 Monate -17,56 %
    1 Jahr -15,71 %

    Informationen zur Booking Holdings Aktie

    Es gibt 32 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,61 Mrd. € wert.

    6 Tage, 600 Dollar: Das Booking-Rätsel


    Ein scheinbar grundloser Kurssturz wirft Fragen auf: Ist Booking jetzt ein Schnäppchen oder eine unterschätzte Gefahr?

    Booking Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Booking Holdings

    +2,99 %
    -8,92 %
    -9,65 %
    -17,56 %
    -15,71 %
    +112,27 %
    +135,50 %
    +228,27 %
    +722,29 %
    ISIN:US09857L1089WKN:A2JEXP



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Booking Holdings - Aktie zieht deutlich an - 21.11.2025 Am 21.11.2025 ist die Booking Holdings Aktie, bisher, um +3,77 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Booking Holdings Aktie.