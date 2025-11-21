Testsigma veröffentlicht Atto 2.0 und treibt damit das autonome Testen für moderne Softwareteams voran

Anfang dieses Jahres führte Atto eine neue Veränderung im Bereich der KI-gesteuerten Tests ein, indem es Teams dabei half, Tests einfach und agil zu erstellen und zu pflegen. Atto 2.0 treibt diese Veränderung weiter voran und bringt adaptive, proaktive und kontextbezogene Intelligenz in den zentralen Test-Workflow. Das System arbeitet kontinuierlich im Hintergrund, verfolgt wichtige Änderungen und zeigt Bereiche auf, die besondere Aufmerksamkeit im Rahmen der Qualitätssicherung verdienen, sodass Teams immer einen Schritt voraus sind, anstatt zu spät zu reagieren.

SAN FRANCISCO, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Testsigma, eine der am schnellsten wachsenden KI-gestützten Software-Testplattformen, hat Atto 2.0 eingeführt, eine bedeutende Weiterentwicklung im Bereich des autonomen Testens, die QA-Teams dabei unterstützt, mit der Geschwindigkeit und Komplexität der modernen Softwareentwicklung Schritt zu halten. Da sich die Release-Zyklen beschleunigen und Produktänderungen kontinuierlich erfolgen, verkürzt Atto 2.0 die Testvorbereitungszeit und verbessert gleichzeitig die Abdeckung durch echtes Benutzerverhalten und die Aufdeckung ungetesteter Szenarien.

Entwickelt für die Realitäten der modernen Softwarebereitstellung

Schnelllebige Release-Zyklen lassen QA-Teams oft keine Zeit, um die Abdeckung zu planen, Risiken zu priorisieren und Änderungen vor der Bereitstellung zu validieren. Atto 2.0 behebt dieses Problem, indem es Aktualisierungen sofort überwacht, ihre Auswirkungen auf wichtige Arbeitsabläufe erfasst und betroffene Tests automatisch aktualisiert, sodass jeder Zyklus mit einer abgestimmten und einsatzbereiten Suite beginnt.

Indem Atto 2.0 seine Entscheidungen auf das tatsächliche Nutzerverhalten stützt und die Bereiche hervorhebt, in denen Risiken am wahrscheinlichsten auftreten, sorgt es für eine relevante, genaue und auf das Wesentliche konzentrierte Abdeckung.

Drei Kernkompetenzen von Atto 2.0

Anpassungsfähig

Atto 2.0 reagiert sofort auf Produktänderungen und sich weiterentwickelnde Funktionen. Es passt die Testabdeckung an das Wachstum des Produkts an und hilft QA-Teams dabei, mit minimalem manuellem Aufwand auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Proaktiv

Atto 2.0 deckt neue Benutzerpfade in der Anwendung auf, die bei der herkömmlichen Planung oft übersehen werden. Die Selbstheilungsfunktionen von Atto nutzen nun auch die Absichten der Benutzer und nicht nur Eingaben auf Codeebene, wie dies bei herkömmlichen Automatisierungslösungen der Fall ist, was genauere Korrekturen und einen deutlich geringeren Wartungsaufwand ermöglicht. Infolgedessen wartet, aktualisiert und generiert Atto Tests automatisch, um die Testsuiten in Testsigma bereit zu halten.