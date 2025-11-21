    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    505 Aufrufe 505 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Fed stoppt Abverkauf von Bitcoin, Nasdaq - aber reicht das?

    Heute ging es für Bitcoin und Co zunächst weiter bergab - aber dann die Aussage des New York Fed-Chef Williams, wonach noch Raum für Zinssenkungen sei.

    Mit einer Verbalintervention stoppt die Fed den Abverkauf von Bitcoin und Nasdaq, aber reicht das? Heute ging es für Bitcoin und Co zunächst weiter bergab - aber dann die Aussage des New York Fed-Chef Williams, wonach noch Raum für Zinssenkungen sei. Das ließ die Zinssenkungs-Hoffnungen wieder aufleben - und stoppte den gestern begonnen Sinkflug der Märkte. Ist die heutige Erholung nachhaltig? Das Grundproblem der angestochenen KI-Investitions-Blase, die zum Abverkauf geführt hatte, bleibt bestehen: massive Kredite durch Schattenbanken für Datencenter, deren Mehrheit aller Wahrscheinlichkeit niemals rentabel werden kann. Dieses Problem kann auch die Fed mit einer Zinssenkung im Dezember nicht beseitigen..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    24.787,11€
    Basispreis
    15,23
    Ask
    × 14,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.600,00€
    Basispreis
    17,87
    Ask
    × 14,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Schuldenlawine bei Big Tech: Was das für KI-Aktien bedeutet

    3. China-Schock 2.0: Europas Wirtschaft mit Ablaufdatum

     

    Das Video "Fed stoppt Abverkauf von Bitcoin, Nasdaq - aber reicht das?" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Fed stoppt Abverkauf von Bitcoin, Nasdaq - aber reicht das? Mit einer Verbalintervention stoppt die Fed den Abverkauf von Bitcoin und Nasdaq, aber reicht das?