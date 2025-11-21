Fed stoppt Abverkauf von Bitcoin, Nasdaq - aber reicht das?

Mit einer Verbalintervention stoppt die Fed den Abverkauf von Bitcoin und Nasdaq, aber reicht das? Heute ging es für Bitcoin und Co zunächst weiter bergab - aber dann die Aussage des New York Fed-Chef Williams, wonach noch Raum für Zinssenkungen sei. Das ließ die Zinssenkungs-Hoffnungen wieder aufleben - und stoppte den gestern begonnen Sinkflug der Märkte. Ist die heutige Erholung nachhaltig? Das Grundproblem der angestochenen KI-Investitions-Blase, die zum Abverkauf geführt hatte, bleibt bestehen: massive Kredite durch Schattenbanken für Datencenter, deren Mehrheit aller Wahrscheinlichkeit niemals rentabel werden kann. Dieses Problem kann auch die Fed mit einer Zinssenkung im Dezember nicht beseitigen..

Hinweise aus Video: