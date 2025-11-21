Marktgeflüster
Fed stoppt Abverkauf von Bitcoin, Nasdaq - aber reicht das?
Heute ging es für Bitcoin und Co zunächst weiter bergab - aber dann die Aussage des New York Fed-Chef Williams, wonach noch Raum für Zinssenkungen sei.
Mit einer Verbalintervention stoppt die Fed den Abverkauf von Bitcoin und Nasdaq, aber reicht das? Heute ging es für Bitcoin und Co zunächst weiter bergab - aber dann die Aussage des New York Fed-Chef Williams, wonach noch Raum für Zinssenkungen sei. Das ließ die Zinssenkungs-Hoffnungen wieder aufleben - und stoppte den gestern begonnen Sinkflug der Märkte. Ist die heutige Erholung nachhaltig? Das Grundproblem der angestochenen KI-Investitions-Blase, die zum Abverkauf geführt hatte, bleibt bestehen: massive Kredite durch Schattenbanken für Datencenter, deren Mehrheit aller Wahrscheinlichkeit niemals rentabel werden kann. Dieses Problem kann auch die Fed mit einer Zinssenkung im Dezember nicht beseitigen..
Hinweise aus Video:
Das Video "Fed stoppt Abverkauf von Bitcoin, Nasdaq - aber reicht das?" sehen Sie hier..