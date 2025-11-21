Börsen Update
Börsen Update USA - 21.11. - Dow Jones stark +1,55 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.477,74 PKT und gewinnt bisher +1,55 %.
Top-Werte: Merck & Co +4,85 %, The Home Depot +4,14 %, Unitedhealth Group +4,08 %, Sherwin-Williams +4,04 %, American Express +3,99 %
Flop-Werte: Walmart -1,08 %, Microsoft -0,32 %, Goldman Sachs Group -0,04 %, JPMorgan Chase +0,10 %, Amgen +0,16 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.408,54 PKT und steigt um +1,40 %.
Top-Werte: Old Dominion Freight Line +7,54 %, IDEXX Laboratories +6,22 %, GLOBALFOUNDRIES +6,11 %, Cognizant Technology Solutions (A) +6,09 %, Paccar +5,75 %
Flop-Werte: Constellation Energy -2,28 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,05 %, T-Mobile US -0,97 %, Palo Alto Networks -0,90 %, Atlassian Registered (A) -0,89 %
Der S&P 500 steht bei 6.636,34 PKT und gewinnt bisher +1,46 %.
Top-Werte: Old Dominion Freight Line +7,54 %, Align Technology +7,53 %, Insulet +7,26 %, Builders Firstsource +7,22 %, MGM Resorts +7,13 %
Flop-Werte: Arista Networks -9,33 %, Oracle -4,18 %, Vistra -2,95 %, Constellation Energy -2,28 %, Seagate Technology Holdings -1,59 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.