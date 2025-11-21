Börsen Update USA - 21.11. - Dow Jones stark +1,55 %

Der Dow Jones steht bei 46.477,74 PKT und gewinnt bisher +1,55 %.

Top-Werte: Merck & Co +4,85 %, The Home Depot +4,14 %, Unitedhealth Group +4,08 %, Sherwin-Williams +4,04 %, American Express +3,99 %

Flop-Werte: Walmart -1,08 %, Microsoft -0,32 %, Goldman Sachs Group -0,04 %, JPMorgan Chase +0,10 %, Amgen +0,16 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.408,54 PKT und steigt um +1,40 %.

Top-Werte: Old Dominion Freight Line +7,54 %, IDEXX Laboratories +6,22 %, GLOBALFOUNDRIES +6,11 %, Cognizant Technology Solutions (A) +6,09 %, Paccar +5,75 %

Flop-Werte: Constellation Energy -2,28 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,05 %, T-Mobile US -0,97 %, Palo Alto Networks -0,90 %, Atlassian Registered (A) -0,89 %

Der S&P 500 steht bei 6.636,34 PKT und gewinnt bisher +1,46 %.

Top-Werte: Old Dominion Freight Line +7,54 %, Align Technology +7,53 %, Insulet +7,26 %, Builders Firstsource +7,22 %, MGM Resorts +7,13 %

Flop-Werte: Arista Networks -9,33 %, Oracle -4,18 %, Vistra -2,95 %, Constellation Energy -2,28 %, Seagate Technology Holdings -1,59 %