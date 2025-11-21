Merck & Co Aktie weiter aufwärts - +4,85 % - 21.11.2025

Die Merck & Co Aktie konnte bisher um +4,85 % auf 86,50€ zulegen. Das sind +4,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Merck & Co Aktie. Nach einem Plus von +0,55 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 86,50€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Merck & Co ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente und Impfstoffe konzentriert. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Pfizer und Johnson & Johnson und punktet mit einer starken Forschungs- und Entwicklungspipeline.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Merck & Co investiert war, konnte einen Gewinn von +13,76 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck & Co Aktie damit um +3,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,31 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Merck & Co um -13,64 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,55 % geändert.

Merck & Co Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,18 % 1 Monat +11,31 % 3 Monate +13,76 % 1 Jahr -10,65 %

Informationen zur Merck & Co Aktie

Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 215,44 Mrd.EUR € wert.

Nach der Schwäche vom Vortag haben die Börsen in den USA am Freitag einen erneuten Erholungsversuch unternommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Donnerstag nach Anfangsgewinnen in die Verlustzone gedreht war, stieg um 1,5 Prozent auf …

An den Börsen herrscht heute Aufbruchstimmung: Die wichtigsten Indizes verzeichnen deutliche Zuwächse, angeführt vom MDAX. Auch international zeigen sich die Märkte von ihrer besten Seite.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Merck & Co Aktie jetzt kaufen?

Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.