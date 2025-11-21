    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Eurokurs stabilisiert sich über 1,15 US-Dollar

    • Euro-Kurs stabilisiert sich bei 1,1515 Dollar.
    • EZB-Referenzkurs leicht gestiegen auf 1,1520 Dollar.
    • Unternehmensstimmung in Eurozone überraschend gesunken.
    Eurokurs stabilisiert sich über 1,15 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag im späten US-Devisenhandel die Verluste zum US-Dollar eingegrenzt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1515 Dollar, nachdem sie im späten europäischen Währungsgeschäft zeitweise unter 1,15 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1520 (Donnerstag: 1,1514) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8680 (0,8685) Euro gekostet.

    Konjunkturdaten aus der Eurozone waren enttäuschend ausgefallen. Im November hatte sich die Unternehmensstimmung im Währungsraum überraschend verschlechtert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel um 0,1 Punkt auf 52,4 Punkte, während Analysten einen Anstieg erwartet hatten. Zuvor war der Konjunkturindikator fünf Monate in Folge gestiegen und hatte im Oktober den höchsten Wert seit Mai 2024 erreicht./bek/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
