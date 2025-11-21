Midea Building Technologies präsentiert hochmoderne HLK-Lösungen auf der C&R 2025 in Madrid

MADRID, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies (MBT) stellte seine neuesten energieeffizienten HLK-Lösungen vor und bekräftigte damit sein Engagement für Nachhaltigkeit und fortschrittliche Technologien. Einer der wichtigsten Highlights: Erstmals außerhalb Japans stellte MBT seine neue Generation des R32-VRF-Systems vor, während der magnetische Zentrifugalkühler MagBoost Apex Pro und die große Wärmepumpe Mars R290 ATW aufgrund ihres innovativen Designs und ihrer umweltfreundlichen Eigenschaften von der Innovation Gallery ausgewählt wurden.

Das R32 VRF-System der neuen Generation, das auf der C&R 2025 erstmals in Übersee vorgestellt wird, bietet eine effiziente und zuverlässige Lösung für gewerbliche Gebäude. Es verfügt über einen vollständig geschlossenen elektrischen Schaltkasten der Schutzklasse IP68 mit Phasenwechsel-Kühlmittelkühlung, der im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen eine 3,5-fach höhere Kühlleistung liefert. Mit einem 310°-Wärmetauscher vom G-Typ versorgt das System eine um 32 % größere Wärmeübertragungsfläche – bei gleichem Platzbedarf. Das System bietet Kühl- und Heizleistungen von 25,2 bis 45 kW für ein Höchstmaß an Flexibilität und Energieeinsparung für verschiedene gewerbliche Anwendungen.

Die Wärmepumpe Mars Large R290 ATW, die für die Innovationsgalerie auf der C&R 2025 ausgewählt wurde, ist eine umweltfreundliche Lösung, die das Kältemittel R290 mit minimalem GWP und ohne ODP verwendet. Sie erreicht Wassertemperaturen von bis zu 85 °C und arbeitet auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen effizient. Mit einer kompakten Grundfläche von 1,96 m² und Heizleistungen von 50 bis 70 kW ist sie für verschiedene Anwendungen geeignet. Das von vier Seiten zugängliche Bedienfeld gewährleistet eine einfache Wartung und ist somit eine ideale Lösung für den privaten und gewerblichen Bereich. Midea zeigt sein komplettes Sortiment an R290-Heizlösungen und demonstriert damit erneut seine umfassende Produktpalette im Bereich umweltfreundlicher Heizsysteme.

Auch der magnetische Zentrifugalkühler MagBoost Apex Pro wurde für die Innovationsgalerie ausgewählt und erregt durch sein innovatives Design Aufmerksamkeit. Durch den Einsatz erweiterter Technologien wie Magnetlagersteuerung, mikrokanalgekühlter VFD und Back-to-Back-Zweistufenkompression arbeitet dieser Kühler leise und bietet gleichzeitig eine hohe Effizienz für eine Vielzahl von Anwendungen. Der MagBoost Apex Pro ist ideal für Rechenzentren und andere große kommerzielle Projekte geeignet und bietet nachhaltige Lösungen, die den Energieverbrauch und die Betriebskosten senken.