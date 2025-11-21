Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 21.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.11.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Merck & Co
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 1
Performance 1M: +11,31 %
The Home Depot
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 2
Performance 1M: -13,46 %
American Express
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 3
Performance 1M: -0,52 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 4
Performance 1M: -14,06 %
Nike (B)
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 5
Performance 1M: -8,06 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 6
Performance 1M: +0,21 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 7
Performance 1M: +4,90 %
Apple
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 8
Performance 1M: +2,31 %
