Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +6,72 %
Platz 1
Performance 1M: -9,08 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 2
Performance 1M: -8,97 %
Paccar
Tagesperformance: +5,93 %
Platz 3
Performance 1M: +1,40 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +5,79 %
Platz 4
Performance 1M: +8,74 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 5
Performance 1M: +9,46 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 6
Performance 1M: -17,64 %
Ross Stores
Tagesperformance: +5,13 %
Platz 7
Performance 1M: +5,79 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 8
Performance 1M: -15,36 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 9
Performance 1M: +9,94 %
PayPal
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 10
Performance 1M: -15,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie ist in den letzten 14 Tagen um 33,5 % gefallen, was Besorgnis auslöst. Während einige Anleger Kurse unter 60 € als Kaufgelegenheit sehen, gibt es auch viele, die über verpasste Verkaufschancen klagen. Technische Aspekte wie Aktienrückkäufe werden positiv erwähnt, jedoch bleibt die Stimmung pessimistisch, da viele von weiteren Rückgängen ausgehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Adobe
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 11
Performance 1M: -8,27 %
Alphabet
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 12
Performance 1M: +14,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Alphabet im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Ein Anstieg von 6% in den letzten Tagen wird mit neuen Entwicklungen und dem Einstieg von Warren Buffet in Verbindung gebracht. Anleger zeigen sich optimistisch und sehen weiteres Wachstumspotenzial, was das Vertrauen in die Aktie stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.
Microchip Technology
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 13
Performance 1M: -25,91 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 14
Performance 1M: -2,46 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 15
Performance 1M: -10,22 %
Biogen
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 16
Performance 1M: +15,13 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 17
Performance 1M: +28,76 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 18
Performance 1M: +14,81 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +4,15 %
Platz 19
Performance 1M: -21,65 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 20
Performance 1M: -13,85 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 21
Performance 1M: -41,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu MicroStrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Bilanzstruktur hohe Margen ermöglicht, gibt es Bedenken hinsichtlich der Liquidität und der möglichen Streichung aus Indizes, was zu Verkaufsdruck führen könnte. Analysten warnen vor Risiken durch hohe Verschuldung und Abhängigkeit von Bitcoin, was die langfristige Stabilität des Modells in Frage stellt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 22
Performance 1M: -6,00 %
