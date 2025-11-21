Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 21.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Arista Networks
Tagesperformance: -9,45 %
Platz 1
Performance 1M: -17,85 %
D.R. Horton
Tagesperformance: +6,99 %
Platz 2
Performance 1M: -10,16 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +6,76 %
Platz 3
Performance 1M: -21,72 %
Align Technology
Tagesperformance: +6,73 %
Platz 4
Performance 1M: -0,69 %
MGM Resorts
Tagesperformance: +6,49 %
Platz 5
Performance 1M: -3,90 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +6,42 %
Platz 6
Performance 1M: -9,08 %
Insulet
Tagesperformance: +6,34 %
Platz 7
Performance 1M: -3,19 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 8
Performance 1M: -6,50 %
Cooper Companies
Tagesperformance: +6,07 %
Platz 9
Performance 1M: -4,63 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +5,89 %
Platz 10
Performance 1M: +8,74 %
Mohawk Industries
Tagesperformance: +5,83 %
Platz 11
Performance 1M: -17,95 %
International Paper
Tagesperformance: +5,76 %
Platz 12
Performance 1M: -25,02 %
HP
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 13
Performance 1M: -17,57 %
Paccar
Tagesperformance: +5,72 %
Platz 14
Performance 1M: +1,40 %
Expedia Group
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 15
Performance 1M: +7,93 %
PulteGroup
Tagesperformance: +5,55 %
Platz 16
Performance 1M: -5,66 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: +5,52 %
Platz 17
Performance 1M: -8,49 %
Baxter International
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 18
Performance 1M: -23,59 %
Gartner
Tagesperformance: +5,34 %
Platz 19
Performance 1M: -5,75 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,33 %
Platz 20
Performance 1M: -17,64 %
SOLVENTUM
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 21
Performance 1M: +10,54 %
Oracle
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 22
Performance 1M: -24,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Oracle im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 33% nach den Quartalszahlen herrscht Unverständnis über die Kursentwicklung, trotz einer Kaufempfehlung von Jefferies mit einem Kursziel von 400 USD. Einige Anleger zeigen Optimismus auf eine Erholung, während andere vor einem weiteren Rückgang bis 200 USD warnen. Die Unsicherheit bleibt hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.
Vistra
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 23
Performance 1M: -11,24 %
L3Harris Technologies
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 24
Performance 1M: -0,94 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 25
Performance 1M: -6,00 %
