    Besonders beachtet!

    Schaeffler - Aktie geht steil - 21.11.2025

    Am 21.11.2025 ist die Schaeffler Aktie, bisher, um +4,28 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Schaeffler - Aktie geht steil - 21.11.2025
    Foto: vadimborkin - 258917169

    Schaeffler aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.11.2025

    Die Schaeffler Aktie notiert aktuell bei 6,2675 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,28 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,2575  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Schaeffler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,2675, mit einem Plus von +4,28 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Schaeffler einen Gewinn von +22,26 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um -5,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,87 %. Im Jahr 2025 gab es für Schaeffler bisher ein Plus von +44,99 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,95 % geändert.

    Schaeffler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,54 %
    1 Monat +2,87 %
    3 Monate +22,26 %
    1 Jahr +41,02 %

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,94 Mrd.EUR € wert.

    Schaeffler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    +4,37 %
    -5,54 %
    +2,87 %
    +22,26 %
    +41,02 %
    -5,83 %
    +2,15 %
    -59,27 %
    -55,20 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene Werte
