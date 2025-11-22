Hongkong veranstaltet Festakt zur Ehrung der innovativsten Technologien auf Palladiumbasis

An der Preisverleihung nahmen führende Wissenschaftler, Wirtschaftsvertreter, Regierungsbeamte und internationale Partner teil. Die Anwesenden erlebten die offizielle Bekanntgabe der Gewinner und würdigten das hohe Innovationsniveau, das die Zukunft der Palladium-Anwendungen prägen wird. Die Veranstaltung unterstrich die globale Reichweite des Wettbewerbs und seine Rolle bei der Förderung von Palladium-Spitzentechnologien.

HONGKONG, 22. November 2025 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der erstmaligen Verleihung des Palladium Global Science Award in Hongkong wurden die fortschrittlichsten Innovationen im Bereich der industriellen Palladium-Anwendungen gewürdigt. Der 2025 ins Leben gerufene internationale wissenschaftliche Wettbewerb soll bahnbrechende Forschungsleistungen im Bereich neuer Technologien auf Palladiumbasis anregen und fördern. Fünf Wissenschaftler aus Kanada, Japan, Indien, den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien wurden ausgezeichnet und teilen sich ein Preisgeld von insgesamt 350.000 USD.

Im ersten Jahr des Wettbewerbs gingen fast 100 Beiträge aus über 30 Ländern ein, die Bereiche wie traditionelle und alternative Energien, Metallurgie, Chemie, Nanotechnologie, Medizin, Elektronik und Umwelttechnologien abdeckten. Der internationale Expertenrat bewertete jeden Beitrag auf der Grundlage der wissenschaftlichen Neuheit, der technologischen Machbarkeit und der industriellen Anwendbarkeit.

Die Gewinner wurden in drei Kategorien gewürdigt:

Beste wissenschaftliche Entwicklungen bei neuen Palladiumanwendungen

Bester wissenschaftlicher Artikel über neue Palladiumanwendungen

Bestes angewandtes Konzept in neuen Palladiumanwendungen

Bei der Nominierung für die besten wissenschaftlichen Entwicklungen belegte Professor Chao-Jun Li (McGill University, Kanada) den ersten Platz mit einem Palladiumkatalysator, der Methan und Kohlendioxid in Methanol umwandelt, einen wichtigen chemischen Rohstoff. Diese Technologie reduziert Treibhausgasemissionen, nutzt die Rohstoffe besser und minimiert den Produktionsabfall, wodurch ein nachhaltigerer und umweltfreundlicherer Prozess entsteht. Der zweite Platz ging an den Distinguished Professor Makoto Fujita (Universität Tokio und Institut für Molekularwissenschaften, Japan), der eine neuartige Methode zur Herstellung von Palladium-Nanostrukturen entwickelte. Seine Arbeit öffnet die Tür zu Materialien mit einzigartigen Eigenschaften für Elektronik, Medizin und fortschrittliche industrielle Technologien.