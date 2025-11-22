Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 47/25
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 47/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Qiagen
Performance KW 47/25: +4,66 %
Performance KW 47/25: +4,66 %
DAX Top 1
Deutsche Boerse
Performance KW 47/25: +2,95 %
Performance KW 47/25: +2,95 %
DAX Top 2
E.ON
Performance KW 47/25: +2,64 %
Performance KW 47/25: +2,64 %
DAX Top 3
DAX Top 4
Daimler Truck Holding
Performance KW 47/25: -0,71 %
Performance KW 47/25: -0,71 %
DAX Top 5
Bayer
Performance KW 47/25: -8,37 %
Performance KW 47/25: -8,37 %
DAX Flop 1
Merck
Performance KW 47/25: -8,68 %
Performance KW 47/25: -8,68 %
DAX Flop 2
DAX Flop 3
Deutsche Bank
Performance KW 47/25: -8,97 %
Performance KW 47/25: -8,97 %
DAX Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 47/25: -10,40 %
Performance KW 47/25: -10,40 %
DAX Flop 5
Nagarro
Performance KW 47/25: +41,29 %
Performance KW 47/25: +41,29 %
TecDAX Top 1
SMA Solar Technology
Performance KW 47/25: +12,16 %
Performance KW 47/25: +12,16 %
TecDAX Top 2
Qiagen
Performance KW 47/25: +4,66 %
Performance KW 47/25: +4,66 %
TecDAX Top 3
TecDAX Top 4
SUESS MicroTec
Performance KW 47/25: +1,83 %
Performance KW 47/25: +1,83 %
TecDAX Top 5
Jenoptik
Performance KW 47/25: -6,08 %
Performance KW 47/25: -6,08 %
TecDAX Flop 1
TeamViewer
Performance KW 47/25: -6,51 %
Performance KW 47/25: -6,51 %
TecDAX Flop 2
Eckert & Ziegler
Performance KW 47/25: -7,59 %
Performance KW 47/25: -7,59 %
TecDAX Flop 3
TecDAX Flop 4
HENSOLDT
Performance KW 47/25: -13,67 %
Performance KW 47/25: -13,67 %
TecDAX Flop 5
Merck & Co
Performance KW 47/25: +5,76 %
Performance KW 47/25: +5,76 %
Dow Jones Top 1
Walmart
Performance KW 47/25: +5,12 %
Performance KW 47/25: +5,12 %
Dow Jones Top 2
Johnson & Johnson
Performance KW 47/25: +4,56 %
Performance KW 47/25: +4,56 %
Dow Jones Top 3
Coca-Cola
Performance KW 47/25: +2,06 %
Performance KW 47/25: +2,06 %
Dow Jones Top 4
Procter & Gamble
Performance KW 47/25: +1,45 %
Performance KW 47/25: +1,45 %
Dow Jones Top 5
Salesforce
Performance KW 47/25: -4,78 %
Performance KW 47/25: -4,78 %
Dow Jones Flop 1
The Home Depot
Performance KW 47/25: -5,26 %
Performance KW 47/25: -5,26 %
Dow Jones Flop 2
Microsoft
Performance KW 47/25: -5,75 %
Performance KW 47/25: -5,75 %
Dow Jones Flop 3
Amazon
Performance KW 47/25: -6,15 %
Performance KW 47/25: -6,15 %
Dow Jones Flop 4
Boeing
Performance KW 47/25: -6,83 %
Performance KW 47/25: -6,83 %
Dow Jones Flop 5
Alphabet Registered (C)
Performance KW 47/25: +8,30 %
Performance KW 47/25: +8,30 %
US Tech 100 Top 1
Regeneron Pharmaceuticals
Performance KW 47/25: +8,16 %
Performance KW 47/25: +8,16 %
US Tech 100 Top 2
Alphabet
Performance KW 47/25: +8,16 %
Performance KW 47/25: +8,16 %
US Tech 100 Top 3
Paccar
Performance KW 47/25: +7,83 %
Performance KW 47/25: +7,83 %
US Tech 100 Top 4
Ross Stores
Performance KW 47/25: +7,32 %
Performance KW 47/25: +7,32 %
US Tech 100 Top 5
Micron Technology
Performance KW 47/25: -11,06 %
Performance KW 47/25: -11,06 %
US Tech 100 Flop 1
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Performance KW 47/25: -13,69 %
Performance KW 47/25: -13,69 %
US Tech 100 Flop 2
Datadog Registered (A)
Performance KW 47/25: -15,09 %
Performance KW 47/25: -15,09 %
US Tech 100 Flop 3
Advanced Micro Devices
Performance KW 47/25: -16,90 %
Performance KW 47/25: -16,90 %
US Tech 100 Flop 4
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 47/25: -16,95 %
Performance KW 47/25: -16,95 %
US Tech 100 Flop 5
argenx
Performance KW 47/25: +5,19 %
Performance KW 47/25: +5,19 %
E-Stoxx 50 Top 1
Deutsche Boerse
Performance KW 47/25: +2,95 %
Performance KW 47/25: +2,95 %
E-Stoxx 50 Top 2
ASML Holding
Performance KW 47/25: +2,64 %
Performance KW 47/25: +2,64 %
E-Stoxx 50 Top 3
E-Stoxx 50 Top 4
BNP Paribas (A)
Performance KW 47/25: +1,40 %
Performance KW 47/25: +1,40 %
E-Stoxx 50 Top 5
Siemens Energy
Performance KW 47/25: -7,34 %
Performance KW 47/25: -7,34 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Bayer
Performance KW 47/25: -8,37 %
Performance KW 47/25: -8,37 %
E-Stoxx 50 Flop 2
E-Stoxx 50 Flop 3
Deutsche Bank
Performance KW 47/25: -8,97 %
Performance KW 47/25: -8,97 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 47/25: -10,40 %
Performance KW 47/25: -10,40 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Roche Holding
Performance KW 47/25: +9,41 %
Performance KW 47/25: +9,41 %
SMI Top 1
Swisscom
Performance KW 47/25: -0,85 %
Performance KW 47/25: -0,85 %
SMI Top 2
Nestle
Performance KW 47/25: -1,01 %
Performance KW 47/25: -1,01 %
SMI Top 3
Alcon
Performance KW 47/25: -1,65 %
Performance KW 47/25: -1,65 %
SMI Top 4
ABB
Performance KW 47/25: -1,65 %
Performance KW 47/25: -1,65 %
SMI Top 5
Partners Group Holding
Performance KW 47/25: -3,88 %
Performance KW 47/25: -3,88 %
SMI Flop 1
CIE Financiere Richemont
Performance KW 47/25: -4,47 %
Performance KW 47/25: -4,47 %
SMI Flop 2
Givaudan
Performance KW 47/25: -4,87 %
Performance KW 47/25: -4,87 %
SMI Flop 3
Swiss Re
Performance KW 47/25: -5,02 %
Performance KW 47/25: -5,02 %
SMI Flop 4
Logitech International
Performance KW 47/25: -7,42 %
Performance KW 47/25: -7,42 %
SMI Flop 5
UNIQA Insurance Group
Performance KW 47/25: +5,54 %
Performance KW 47/25: +5,54 %
ATX Top 1
PORR
Performance KW 47/25: +3,77 %
Performance KW 47/25: +3,77 %
ATX Top 2
Wienerberger
Performance KW 47/25: +1,34 %
Performance KW 47/25: +1,34 %
ATX Top 3
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 47/25: +1,10 %
Performance KW 47/25: +1,10 %
ATX Top 4
STRABAG
Performance KW 47/25: +0,97 %
Performance KW 47/25: +0,97 %
ATX Top 5
Andritz
Performance KW 47/25: -4,43 %
Performance KW 47/25: -4,43 %
ATX Flop 1
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 47/25: -4,63 %
Performance KW 47/25: -4,63 %
ATX Flop 2
Immofinanz
Performance KW 47/25: -6,73 %
Performance KW 47/25: -6,73 %
ATX Flop 3
DO & CO
Performance KW 47/25: -7,20 %
Performance KW 47/25: -7,20 %
ATX Flop 4
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 47/25: -7,43 %
Performance KW 47/25: -7,43 %
ATX Flop 5
Zhongsheng Group Holdings
Performance KW 47/25: +6,46 %
Performance KW 47/25: +6,46 %
Hang Seng Top 1
JD.com Registered (A)
Performance KW 47/25: +5,84 %
Performance KW 47/25: +5,84 %
Hang Seng Top 2
Alibaba Group Holding
Performance KW 47/25: +4,32 %
Performance KW 47/25: +4,32 %
Hang Seng Top 3
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 47/25: +4,29 %
Performance KW 47/25: +4,29 %
Hang Seng Top 4
Longfor Group Holdings
Performance KW 47/25: +3,93 %
Performance KW 47/25: +3,93 %
Hang Seng Top 5
Li Auto Registered (A)
Performance KW 47/25: -10,65 %
Performance KW 47/25: -10,65 %
Hang Seng Flop 1
China Hongqiao Group
Performance KW 47/25: -10,72 %
Performance KW 47/25: -10,72 %
Hang Seng Flop 2
WuXi Biologics (Cayman)
Performance KW 47/25: -10,75 %
Performance KW 47/25: -10,75 %
Hang Seng Flop 3
Lenovo Group
Performance KW 47/25: -11,18 %
Performance KW 47/25: -11,18 %
Hang Seng Flop 4
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 47/25: -15,84 %
Performance KW 47/25: -15,84 %
Hang Seng Flop 5
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte