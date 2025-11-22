Lufthansa plant keine günstigeren Tickets





Die wirtschaftlichen Vorteile des A321xlr sind für die LH im Liniennetz selbst nicht vorhanden, denn da gibt’s absolut keinen Platz für Fracht in den Bellies, da der XLR da auch noch einen Zusatztank hat

da passt gerade noch das Gepäck für die Passagiere rein!

Höchstens für EW wäre das ein Flieger für die langen Urlaubsstrecken