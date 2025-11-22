Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Clarkson PLC ist ein führendes Schifffahrtsunternehmen, das sich auf Schiffsvermittlung, Schiffsmanagement und Forschung spezialisiert hat. Als Marktführer bietet es umfassende Dienstleistungen und nutzt innovative Technologien. Hauptkonkurrenten sind Braemar, Fearnleys und Simpson Spence Young. Clarkson's Alleinstellungsmerkmale sind seine umfangreiche Datenbank und globaler Kundenstamm.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Clarkson nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Clarkson gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,29 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,31 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,94 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Clarkson investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +42,66 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Clarkson verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,29 %.

Mit +3,29 % Dividendenrendite bietet Clarkson ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,31 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Clarkson für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,29 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,94.

Clarkson weißt eine Marktkapitalisierung von 1,28 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,29 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.