Alphabet – der Wind hat gedreht

Kein Stück Brot wollte die Tradinggemeinde im Frühsommer von Google / Alphabet. Zug verpasst…hinten dran…lahme Ente…waren damals die Begriffe, die man lesen konnte.

Wir haben in die maue Stimmung damals zugekauft, auch weil wir dankenswerterweise in unserem Umfeld einen wirklich tiefen Kenner der Materie haben und beinahe stündlich auf dem Laufenden gehalten werden zu Entwicklungen um Gemini oder ChatGPT. Seit dem Spätsommer dann hatten wir Alphabet immer wieder oben gestutzt, damit die Position nicht zu groß wird, denn Vertrauen in einen Basiswert ist das eine – das andere wäre Harakiri. Hinterher wissen ja meist alle was am besten gewesen wäre. Zu diesem Thema sei gesagt – jeden Tag zu jeder Minute entscheiden Investoren ob long oder short bei Basiswert a oder b besser ist – und jede Sekunde fallen Entscheidungen. Niemand! weiß vorher, ob die Entscheidung richtig ist. Dies macht vollkommene Märkte aus. Wer gestern Abend long Nvidia ging mit 100% Versprechen – Glückwunsch. Er / Sie konnte dann hellsehen. Wir nicht – auch wenn wir die Chancen bei Nvidia sehr positiv sahen – und deshalb geben wir vor solchen Zahlen auch immer Handwerk, gute Papiere mit gutem Chance-Risiko-Mix aber KEINE Versprechen nach dem Motto wir wüssten sicher wo es hingeht. Wissen wir nicht.

Doch zurück zu Google. Dort waren wir überzeugt, dass der Markt das Potenzial unterschätzt und unsere Idee war richtig. Deshalb lohnt ein Blick auf unseren Call im Zeitverlauf, mal ausführlich:

KAUF – Alphabet Call 4. Februar 2025 zu 1,32 Euro

Erstes Zwischenhoch : 3,75 Euro Anfang Februar

TIEFS: 0,5! Euro Anfang April und Anfang Mai. Damals lagen wir 60!% hinten

Nachkauf des Papiers

Nächstes Verlaufshoch oberhalb der 3,75 Euro – erst Anfang September

Danach – Ausbau der Rallye auf aktuell 10! Euro

Ergo – der Call liegt seit Kauf jetzt 650% im Plus