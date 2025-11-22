Erholung endet dramatisch. Silberpreis vor heftigen Turbulenzen. Jetzt handeln!

Zur Wochenmitte kippten jedoch Stimmung und Preise. Silber geriet unter Druck. Die Erholung nahm ein jähes Ende. Verkaufsdruck kam auf. Die eminent wichtige Marke von 50 US-Dollar wankte bedenklich, konnte aber im spannenden Wochenfinale erfolgreich verteidigt werden.

Noch zur Wochenmitte sah es nach einem spektakulären Comeback von Silber aus . Der Silberpreis kämpfte sich zurück über die 52 US-Dollar. Die Tür in Richtung der Rekordhochs öffnete sich für das Edelmetall. Ein ganz ähnliches Bild bot sich bei Gold.

Devisenmarkt sendet Warnsignal - US-Dollar setzt Gold und Silber unter Druck

Am Donnerstag wurde der verspätete US-Arbeitsmarktbericht für September veröffentlicht. Doch nicht nur dieser verschaffte dem US-Dollar Rücken- bzw. Aufwind. Der wichtige US-Dollar-Index kämpfte sich im Ergebnis wieder über die eminent wichtige Marke von 100 Punkten. Damit steht die seit Wochen währende Handelsspanne vor ihrer Auflösung. Gleichzeitig würde die Bodenbildung respektive die untere Trendwende Form annehmen. Hierzu muss sich der Ausbruch des US-Dollar-Index in den kommenden Tagen allerdings noch manifestieren. Die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen notieren indes nur leicht über 4,0 Prozent.

Gold-Silber-Ratio im Fokus

Gold notiert aktuell bei 4.065 US-Dollar, Silber bei 50. Die Gold-Silber-Ratio liegt entsprechend bei 81,3. Im Vergleich zur letzten Betrachtung der Ratio an dieser Stelle kam es daher zu keinen nennenswerten Veränderungen. Entsprechend weist Silber im Vergleich zu Gold immenses Nachholpotenzial auf, liegt der langfristig relevante Wert für die Gold-Silber-Ratio doch bei 60.

Zusammengefasst – Silber kurzfristig mit Risiken, langfristig mit enormen Chancen

Während Aktienindizes, wie Dax, S&P 500 und Nasdaq 100, sich zunächst wieder stabilisieren konnten, stehen Edelmetalle und Rohstoffe unter Druck. Besonders prekär ist die Lage bei Brent Öl. Der Ölpreis löste zuletzt eine Handelsspanne auf. Auch für Gold und Silber könnte es kurzfristig ungemütlich werden. Das trübt jedoch nicht die mittel- bis langfristig exzellenten Perspektiven für die beiden Edelmetalle. Schwächephasen sind nach wie vor als interessante Einstiegsgelegenheit zu begreifen. Das gilt auch für Gold. Bricht man die aktuelle Gemengelage bei Silber auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann ist festzustellen: Solange Silber oberhalb von 46 US-Dollar (potenzieller Korrekturboden) notiert, ist alles im grünen Bereich. Selbst ein Test der 40 US-Dollar wäre aus bullischer Sicht noch zu tolerieren. Nur darunter sollte es nicht gehen.

Ungeachtet der kurzfristigen Turbulenzen weisen auch die großen Produzentenaktien (unter anderem Barrick, Newmont, Pan American) mittel- bis langfristig enormes Kurspotenzial auf. Möglicherweise bieten sich in den nächsten Tagen antizyklische Einstiegsgelegenheiten bzw. Chancen, um die Weichen für ein erfolgreiches Jahr 2026 zu stellen. Der Gold-Silber-Express ist nicht aufzuhalten; auch wenn er aktuell ausgebremst scheint.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

