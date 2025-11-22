    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    LVMH – heimlicher Gewinner

    Bei LVMH hat sich das Bild spürbar aufgehellt – und wir haben den Moment genutzt: Mit dem Call-Optionsschein MK55BK auf die LVMH-Aktie erzielten wir 175,86 % Gewinn. Rückenwind kam aus mehreren Quellen: eine klare Belebung im Beauty-Einzelhandel mit Sephora als Zugpferd, wieder anziehende Nachfrage in Asien und ein stabiles Umfeld in den USA. Gleichzeitig blieb der Fokus auf ikonischen Marken wie Louis Vuitton und Dior sowie auf hochwertiger Präsentation in den Boutiquen. Diese Mischung aus frischer Nachfrage, starker Markenstrahlkraft und einem intakten Premium-Narrativ hat der Aktie neuen Schwung gegeben – genau das Umfeld, in dem unser Schein seine Hebelwirkung entfalten konnte.

    Unser Ansatz bleibt bewusst geradlinig: Wir verfolgen die Nachrichtenlage täglich, ordnen sie verständlich ein und übersetzen sie in klare Handelsideen. Beim MK55BK setzten wir auf die Kombination aus aufhellender Geschäftsdynamik, positiver Tonlage im Management und einem konstruktiven Kursbild – und begleiteten den Trade konsequent vom Einstieg bis zur Zielzone.

    Wer solche Chancen früh erkennen will, ist in unserem Börsendienst richtig. Wir liefern kompakte Updates zu den wichtigsten Treibern, nennen konkrete Marken für Ein- und Ausstieg und bleiben während der Bewegung dicht am Markt. So wird aus einer Unternehmensmeldung ein umsetzbarer Plan – und aus einer Idee eine messbare Entwicklung wie beim MK55BK mit 175,86 % Gewinn.





    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    LVMH – heimlicher Gewinner Bei LVMH hat sich das Bild spürbar aufgehellt – und wir haben den Moment genutzt: Mit dem Call-Optionsschein MK55BK auf die LVMH-Aktie erzielten wir 175,86 % Gewinn. Rückenwind kam aus mehreren Quellen: eine klare Belebung im Beauty-Einzelhandel mit …