Spannende Updates von: Baywa, Norsk Hydro, Sika und Remy Cointreau

Unternehmenstermine
07:30 Uhr, Deutschland: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)
10:00 Uhr, Norwegen: Norsk Hydro, Investor Day
Schweiz: Sika AG, Investor Day
Frankreich: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, China: Industriegewinne 10/25
08:00 Uhr, Deutschland: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 11/25
10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 10/25
10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 11/25
11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)
11:00 Uhr, EU: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25
11:30 Uhr, Belgien: Verbraucherpreise 11/25
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU GfK Consumer Confidence Survey 09:30 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 11:00 EUR Wirtschaftliches Vertrauen 11:00 EUR Geschäftsklimaindex 11:00 EUR Consumer Confidence 12:00 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 13:30 EUR EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates 14:30 CAN Current Account 17:00 GBR BoE-Mitglied Greene spricht
