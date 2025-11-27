    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayWa AktievorwärtsNachrichten zu BayWa

    Spannende Updates von: Baywa, Norsk Hydro, Sika und Remy Cointreau

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Fabian Sommer/dpa

    Unternehmenstermine

    07:30 Uhr, Deutschland: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)
    10:00 Uhr, Norwegen: Norsk Hydro, Investor Day
    Schweiz: Sika AG, Investor Day
    Frankreich: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

    Konjunkturdaten

    02:30 Uhr, China: Industriegewinne 10/25
    08:00 Uhr, Deutschland: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
    10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 11/25
    10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 10/25
    10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 11/25
    11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)
    11:00 Uhr, EU: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25
    11:30 Uhr, Belgien: Verbraucherpreise 11/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 27.11.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUGfK Consumer Confidence Survey
    09:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    11:00Euro ZoneEURWirtschaftliches Vertrauen
    11:00Euro ZoneEURGeschäftsklimaindex
    11:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    12:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    13:30Euro ZoneEUREZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates
    14:30KanadaCANCurrent Account
    17:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Greene spricht
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14:00 WebinarWH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
    19:00 WebinarWH SelfInvest: Erfolgreiches Trading: TradesScanner und die PerlenTaucher-Strategie live erleben (praxisorientierte Webinar-Serie)
    28.11. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    28.11. 18:00 WebinarWH SelfInvest: Setzen Sie auf das Multi-Märkte-Konto im spannendsten Börsenquartal 2025
