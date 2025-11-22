Cashflow für Anleger
Dividendenkracher mit +36,72 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
BBVA ist eine führende globale Finanzgruppe, die Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Mit starker Präsenz in Spanien, Lateinamerika, der Türkei und den USA, konkurriert sie mit Santander und CaixaBank. Ihre Innovationskraft im digitalen Banking und nachhaltige Finanzlösungen sind Alleinstellungsmerkmale.
Dividenden & passives Einkommen: Mit BBVA nachhaltige Einkommensströme aufbauen
BBVA gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,55 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +36,72 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in BBVA investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +405,26 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
BBVA verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,55 %.
BBVA weißt eine Marktkapitalisierung von 102,50 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,55 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
BBVA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.11.2025
Die BBVA Aktie notiert aktuell bei 17,785€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,19 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,210 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|0,591300
|+7,35 %
|+4,55 %
|2024
|0,550800
|+44,68 %
|+5,30 %
|2023
|0,380700
|+34,29 %
|+5,51 %
|2022
|0,283500
|+129,00 %
|+5,58 %
|2021
|0,123800
|0,00 %
|+2,39 %
Warum BBVA für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,55 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +36,72 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 10,26
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
BBVA Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,87 %
|1 Monat
|+2,30 %
|3 Monate
|+9,95 %
|1 Jahr
|+92,60 %
Informationen zur BBVA Aktie
Es gibt 6 Mrd. BBVA Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,50 Mrd. € wert.
BBVA Aktie jetzt kaufen?
Ob die BBVA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BBVA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.