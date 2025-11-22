    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBBVA AktievorwärtsNachrichten zu BBVA

    Dividendenkracher mit +36,72 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Dividendenkracher mit +36,72 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
    Foto: adobe.stock.com

    BBVA ist eine führende globale Finanzgruppe, die Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Mit starker Präsenz in Spanien, Lateinamerika, der Türkei und den USA, konkurriert sie mit Santander und CaixaBank. Ihre Innovationskraft im digitalen Banking und nachhaltige Finanzlösungen sind Alleinstellungsmerkmale.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit BBVA nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    BBVA gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,55 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +36,72 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in BBVA investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +405,26 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    BBVA verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,55 %.
    Mit +4,55 % Dividendenrendite bietet BBVA ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +36,72 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen BBVA für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,55 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,26.
    BBVA weißt eine Marktkapitalisierung von 102,50 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,55 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    BBVA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.11.2025

    Die BBVA Aktie notiert aktuell bei 17,785 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,19 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,210  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 0,591300 +7,35 % +4,55 %
    2024 0,550800 +44,68 % +5,30 %
    2023 0,380700 +34,29 % +5,51 %
    2022 0,283500 +129,00 % +5,58 %
    2021 0,123800 0,00 % +2,39 %

    Warum BBVA für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,55 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +36,72 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 10,26
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    BBVA

    +1,19 %
    -4,87 %
    +2,30 %
    +9,95 %
    +92,60 %
    +229,96 %
    +405,26 %
    +137,59 %
    +48,88 %
    ISIN:ES0113211835WKN:875773

    BBVA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,87 %
    1 Monat +2,30 %
    3 Monate +9,95 %
    1 Jahr +92,60 %

    Informationen zur BBVA Aktie

    Es gibt 6 Mrd. BBVA Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,50 Mrd. € wert.

    BBVA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BBVA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BBVA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



    Verfasst von Markt Bote
    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.