Dividendenkracher mit +36,72 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

BBVA ist eine führende globale Finanzgruppe, die Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Mit starker Präsenz in Spanien, Lateinamerika, der Türkei und den USA, konkurriert sie mit Santander und CaixaBank. Ihre Innovationskraft im digitalen Banking und nachhaltige Finanzlösungen sind Alleinstellungsmerkmale.

Dividenden & passives Einkommen: Mit BBVA nachhaltige Einkommensströme aufbauen

BBVA gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,55 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +36,72 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in BBVA investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +405,26 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

BBVA verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,55 %.

Mit +4,55 % Dividendenrendite bietet BBVA ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +36,72 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen BBVA für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,55 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,26.

BBVA weißt eine Marktkapitalisierung von 102,50 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,55 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.