    Heute: Verkürzte Handelszeiten an der US-Börse sowie Konjunkturdaten aus Japan

    Konjunkturdaten

    00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 10/25
    00:30 Uhr, Japan: Tokio Verbraucherpreise 11/25
    00:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 10/25
    00:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)
    06:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 10/25
    07:00 Uhr, Finnland: BIP Q3/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Erwerbstätigkeit 10/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Reallöhne Q3/25 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Schweden: BIP Q3/25
    08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 10/25
    08:00 Uhr, Dänemark: Arbeitslosenquote 10/25
    08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 11/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 10/25
    08:45 Uhr, Frankreich: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 11/25
    09:00 Uhr, Schweiz: BIP Q3/25
    09:00 Uhr, Tschechien: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 11/25
    10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25
    10:00 Uhr, Italien: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

    Hinweis
    USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr

