Ihre wichtigsten Termine
Heute: Verkürzte Handelszeiten an der US-Börse sowie Konjunkturdaten aus Japan
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 10/25
00:30 Uhr, Japan: Tokio Verbraucherpreise 11/25
00:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 10/25
00:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)
06:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 10/25
07:00 Uhr, Finnland: BIP Q3/25
08:00 Uhr, Deutschland: Erwerbstätigkeit 10/25
08:00 Uhr, Deutschland: Reallöhne Q3/25 (vorläufig)
08:00 Uhr, Schweden: BIP Q3/25
08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 10/25
08:00 Uhr, Dänemark: Arbeitslosenquote 10/25
08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 11/25
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 10/25
08:45 Uhr, Frankreich: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 11/25
09:00 Uhr, Schweiz: BIP Q3/25
09:00 Uhr, Tschechien: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 11/25
10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25
10:00 Uhr, Italien: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
Hinweis
USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 28.11.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Arbeitslosenquote 00:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 00:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) 00:30 JPN Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) 00:50 JPN Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler 00:50 JPN Retail Trade s.a (MoM) 00:50 JPN Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 DEU Retail Sales (MoM) 08:00 DEU Retail Sales (YoY) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 09:55 DEU Unemployment Change 09:55 DEU Arbeitslosenquote s.a. 10:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Jahr) 10:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 11:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:00 DEU Verbraucherpreisindex (Monat) 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 14:00 DEU Consumer Price Index (YoY) 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Gross Domestic Product Annualized 14:30 CAN Gross Domestic Product (QoQ) 14:30 CAN Gross Domestic Product (MoM)
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Setzen Sie auf das Multi-Märkte-Konto im spannendsten Börsenquartal 2025
|30.11. 18:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|01.12. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|01.12. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin