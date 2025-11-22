Meril Life Sciences präsentiert Ein-Jahres-Ergebnisse der LANDMARK-Studie auf der PCR London Valves 2025

Nach einem Jahr zeigte die Myval-THV-Serie eine vergleichbare zusammengesetzte klinische Wirksamkeit – definiert als Freiheit von Gesamtmortalität, jeglichem Schlaganfall sowie prozedur- oder klappenbedingten Krankenhausaufenthalten – im Vergleich zu den Serien Sapien und Evolut, mit Ergebnissen von 87 % für die Myval-THV-Serie, 86,9 % für die Sapien-THV-Serie und 86,9 % für die Evolut-THV-Serie.

LONDON, 22. November 2025 /PRNewswire/ -- Meril Life Sciences stellte heute während der „Late-Breaking Trial"-Sitzungen auf der PCR London Valves 2025, einer weltweit anerkannten Konferenz für strukturelle Herzerkrankungen, die Ein-Jahres-Ergebnisse der richtungsweisenden randomisierten LANDMARK -Studie (RCT) vor. Die LANDMARK -Studie ist die erste multizentrische RCT, die die ballonexpandierbare Myval-THV -Serie direkt sowohl mit der ballonexpandierbaren Sapien-THV-Serie als auch mit der selbstexpandierenden Evolut-THV-Serie bei Patienten mit symptomatischer schwerer Aortenstenose vergleicht.

Die Studie bewertete auch einen erweiterten Endpunkt der klinischen Wirksamkeit (Freiheit von Gesamtmortalität, jeglichem Schlaganfall, prozedur- oder klappenbedingten Krankenhausaufenthalten sowie Verschlechterung der Lebensqualität), der den anhaltenden klinischen Nutzen im Zeitverlauf widerspiegelt. Diese erweiterten Ergebnisse blieben zwischen den Plattformen konsistent: 80,5 % für die Myval-THV-Serie, 75,0 % für die Sapien-THV-Serie und 79,7 % für die Evolut-THV-Serie. Bemerkenswert ist, dass die Myval-THV-Serie die niedrigste Rate moderater Aortenklappeninsuffizienz aufwies – mit 1,6 % – was die hämodynamische Stabilität und Klappenleistung nach einem Jahr unterstreicht.

Darüber hinaus bestätigte eine Post-hoc-Analyse bei Patienten mit kleinem Aortenanulus vergleichbare kombinierte Wirksamkeitsergebnisse nach einem Jahr (Freiheit von Gesamtmortalität, Schlaganfall und verfahrens- oder klappenbedingter Hospitalisierung), mit Ergebnissen von 91 % für die Myval THV-Serie gegenüber 89 % für die Sapien THV-Serie und 91 % für die Evolut THV-Serie.

Die Ergebnisse dieser Einjahresstudie bestätigen die Myval THV-Serie als klinisch zuverlässige und hämodynamisch stabile Transkatheter-Herzklappenplattform, die anhaltende Sicherheit und Effektivität beweist und sich gut für verschiedene Patientenanatomien eignet.

Professor Patrick W. Serruys, Vorsitzender und Studienleiter der LANDMARK-Studie, sagte:

„Die LANDMARK-Studie liefert der globalen TAVI-Gemeinschaft weiterhin wertvolle vergleichende Erkenntnisse. Durch die Zusammenführung dreier führender THV-Plattformen in einer streng konzipierten randomisierten Studie können wir klinisch relevante Unterschiede, insbesondere hinsichtlich Klappenstabilität und anhaltender hämodynamischer Leistung, besser verstehen. Die Einjahresergebnisse bestätigen die Zuverlässigkeit der Myval THV-Serie, einschließlich ihrer niedrigen Rate an Aorteninsuffizienz, die für die Klappenleistung von erheblicher Bedeutung ist. Diese Daten unterstützen eine fundierte klinische Entscheidungsfindung und erweitern die Diskussion darüber, wie die Klappenauswahl individuell an die Patientenanatomie angepasst werden kann."