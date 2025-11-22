Tarifstreit mit Piloten
Lufthansa macht Gegenvorschlag
Foto: Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Köln (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter klargestellt, dass er keinen Spielraum für die geforderte Verbesserung bei der betrieblichen Altersvorsorge sieht, zugleich aber einen Kompromiss-Vorschlag eingebracht.
"Wir haben nicht ansatzweise das Geld für eine weitere Verbesserung der ohnehin schon sehr guten betrieblichen Altersvorsorge", sagte Ritter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Für Anpassungen, die eine Belastung für die Lufthansa bedeuten würden, sei überhaupt kein Spielraum vorhanden. "Das wäre nicht zu verantworten."
Allerdings würden sich die Crews ohnehin stärker dafür interessieren, wie die Schrumpfung der Kurzstreckenflotte gestoppt werden und wie man Perspektiven schaffen könne. Hier könne sich die Lufthansa "durchaus konkrete Zusagen" vorstellen, sagte der Chef der deutschen Kernmarke. Voraussetzung dafür: Die Gewerkschaft müsse die tariflichen Themen zur Alters- und Übergangsversorgung vom Tisch nehmen.
An der Situation ändere auch nichts, dass die Lufthansa-Kernmarke derzeit auf einem guten Weg sei, um in diesem Jahr schwarze Zahlen zu schreiben. "Ob schwarze oder rote Zahlen: Wir sind noch deutlich davon entfernt, die Profitabilität zu erreichen, die notwendig ist, um alle Investitionen aus eigener Kraft zu stemmen", sagte Ritter. Mehrere Milliarden Euro seien nötig, um die Flotte zu erneuern, einen dreistelligen Millionenbetrag investiere die Airline zudem in die Renovierung der Lounges in Frankfurt und München sowie in die Digitalisierung.
"Für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung und die Zukunftsfähigkeit der Arbeitsplätze brauchen wir deshalb eine Marge von acht bis zehn Prozent. Eine schwarze Null ist nur ein erster Schritt, reicht aber noch nicht aus", führte Ritter aus. Schon jetzt habe die Lufthansa eines der besten Versorgungssysteme der Branche und zähle weltweit zu den attraktivsten Arbeitgebern.
Nach wie vor würden die hohen Standortkosten in Deutschland aber belasten, man müsse produktiver und effizienter werden. Mit dem eingeleiteten Turnaround-Programm zeigte sich Ritter zufrieden: "Der operativ beste Sommer des letzten Jahrzehnts liegt hinter uns - mit einer Regelmäßigkeit von über 99 Prozent und einer zweistellig verbesserten Pünktlichkeit. Die Kundenzufriedenheit hat sich erheblich verbessert, auch die Mitarbeiterzufriedenheit ist stark gestiegen. Die Lufthansa ist wieder auf Kurs."
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Lufthansa Aktie, wobei strategische Entscheidungen wie die Ablehnung des Airbus A321XLR und die geplante Übernahme von ITA Airways im Mittelpunkt stehen. Zudem werden politische Faktoren wie Steueränderungen, die die Luftfahrtbranche beeinflussen, erörtert.
keks911 schrieb 20.11.25, 12:23
Lufthansa Group will aktive Rolle bei Privatisierung von TAP Air Portugal übernehmen
https://newsroom.lufthansagroup.com/lufthansa-group-will-aktive-rolle-bei-privatisierung-von-tap-air-portugal-uebernehmen/#
Jumbomax11 schrieb 17.11.25, 09:03
Die wirtschaftlichen Vorteile des A321xlr sind für die LH im Liniennetz selbst nicht vorhanden, denn da gibt’s absolut keinen Platz für Fracht in den Bellies, da der XLR da auch noch einen Zusatztank hat
da passt gerade noch das Gepäck für die Passagiere rein!
Höchstens für EW wäre das ein Flieger für die langen Urlaubsstrecken
biber32 schrieb 02.11.25, 17:13
erstmal ist Zeit gewonnen und ich würde fast wetten, es wird keinen Streik geben und falls doch - nicht mehr dieses Jahr.
Cleverer Schachzug!
siehe Auszug auf Q3 Talks:
Die Wahrscheinlichkeit eines Pilotenstreiks?Letztendlich muss die Gewerkschaft diese Frage beantworten. Wie bereits erwähnt, haben wir unsere jährliche Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Die größte Verbesserung der Zufriedenheit zeigt sich bei den Piloten. Diese äußerten keine Sorgen um ihre bereits recht hohen Pensionen, sondern vielmehr um ihre Zukunft, ihre Entwicklungsmöglichkeiten und ihre Karrierechancen. Da wir Streikkosten stets als Personalkosten verbuchen, würde jeder Streik den Kostennachteil der Hauptlinie weiter erhöhen unddie Perspektiven und Karrierechancen zusätzlich verschlechtern. Angesichts all dessen sehe ich Spielraum, da unser Personalchef angeboten hat, über Zukunftsperspektiven anstatt über zusätzliche Pensionen zu sprechen. Wir können uns weitere Erhöhungen schlichtweg nicht leisten und sind dazu auch nicht bereit.
