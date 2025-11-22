Ex-VW-Chef Diess
"Die Stromrechnung fürs Auto fällt praktisch weg"
Foto: E-Auto-Ladestation (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
München (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" für die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fürs öffentliche Netz.
Die Akkus der heute rund zwei Millionen E-Pkw auf deutschen Straßen würden schon genügen, um das Überangebot an Solarstrom aufzunehmen und bei Bedarf nachts wieder abzugeben, sagte der 67-Jährige dem "Spiegel". Weil dieses bidirektionale Laden bald kommerziell nutzbar werde, rücke eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien näher - auch ohne teuren Netzausbau oder gar neue Gaskraftwerke.
Die Akkus der heute rund zwei Millionen E-Pkw auf deutschen Straßen würden schon genügen, um das Überangebot an Solarstrom aufzunehmen und bei Bedarf nachts wieder abzugeben, sagte der 67-Jährige dem "Spiegel". Weil dieses bidirektionale Laden bald kommerziell nutzbar werde, rücke eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien näher - auch ohne teuren Netzausbau oder gar neue Gaskraftwerke.
Anzeige
Präsentiert von
Die Besitzer der Autos könnten finanziell profitieren, verwies Diess auf erste Erfahrungen in Frankreich: "Die Stromrechnung fürs Auto fällt praktisch weg." In Deutschland werde das Modell bislang noch von der Regel behindert, dass jedes Mal Netzentgelt gezahlt werden muss, wenn Strom in den Akku hinein- oder wieder herausfließt. Mitte November beschloss der Bundestag, dieses Hindernis ab 2026 zu beseitigen. Ergänzend forderte Diess eine Reform des Netzbetriebs. Der französische Zentralstaat "organisiert das einfach doppelt so gut wie die 866 lokalen deutschen Monopolisten", sagte er. Das kleinteilige privatwirtschaftlich-kommunale Modell sei "grottenschlecht" und "Steinzeit".
Die aktuelle Diskussion um das in der Europäischen Union vorgesehene Verbrenner-Aus nannte Diess "etwas sehr Deutsches, dieses Hadern lieben wir einfach". Dabei sei das Rennen zugunsten der E-Autos schon gelaufen. Deutschland kümmere sich zu wenig um die Gewinner der Antriebswende.
Der studierte Ingenieur der Fahrzeugtechnik amtierte bis 2022 als Vorstandsvorsitzender des Volkswagen-Konzerns und setzte stark auf Elektromobilität. Heute führt er den Aufsichtsrat des Chipkonzerns Infineon und den Verwaltungsrat des Energiedienstleisters The Mobility House, der unter anderem mit Renault und Mercedes-Benz ein Geschäft mit bidirektionalem Laden aufbaut.
Die aktuelle Diskussion um das in der Europäischen Union vorgesehene Verbrenner-Aus nannte Diess "etwas sehr Deutsches, dieses Hadern lieben wir einfach". Dabei sei das Rennen zugunsten der E-Autos schon gelaufen. Deutschland kümmere sich zu wenig um die Gewinner der Antriebswende.
Der studierte Ingenieur der Fahrzeugtechnik amtierte bis 2022 als Vorstandsvorsitzender des Volkswagen-Konzerns und setzte stark auf Elektromobilität. Heute führt er den Aufsichtsrat des Chipkonzerns Infineon und den Verwaltungsrat des Energiedienstleisters The Mobility House, der unter anderem mit Renault und Mercedes-Benz ein Geschäft mit bidirektionalem Laden aufbaut.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, technische Aspekte und Trading-Strategien der VW-Aktie.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
vonHS schrieb 20.11.25, 19:15
Die tiefe Krise beim Autohersteller Porsche trifft auch Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume. Wie das Handelsblatt von Insidern erfahren hat, schwindet Blumes Rückhalt bei der Eigentümerfamilie Porsche. Grund sind offenbar Entscheidungen, die in Blumes Zeit als Chef des Sportwagenbauers fallen, darunter die in der Branche als verfehlt geltende Strategie für die Elektrifizierung.mitdiskutieren »
Auch über den Zustand von VW sei die Familie entsetzt. Sie hält mehr als die Hälfte der Stimmrechte in dem Unternehmen. Es müsse sich vieles ändern, zitiert fas HANDELSBLATT (kostenpflichtig) einen engen Berater der Familie:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/volkswagen-vw-chef-oliver-blume-muss-um-rueckhalt-bei-den-porsches-bangen/100176154.html
Auch über den Zustand von VW sei die Familie entsetzt. Sie hält mehr als die Hälfte der Stimmrechte in dem Unternehmen. Es müsse sich vieles ändern, zitiert fas HANDELSBLATT (kostenpflichtig) einen engen Berater der Familie:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/volkswagen-vw-chef-oliver-blume-muss-um-rueckhalt-bei-den-porsches-bangen/100176154.html
vonHS schrieb 20.11.25, 18:24
Im kostenlosen Werbenewsletter des GeVestor-Verlags DR.SIEGERTS DIVIDENDEN-TELEGRAMM vom 20.11.2025 - 08:01 Uhr (= Quellenangabe mangels Internetlink) ging es heute mit ein paar beruhigenden Worten um VW:mitdiskutieren »
Volkswagen: Eingepreiste Risiken und starke Dividende
Liebe Dividenden-Anlegerin, lieber Dividenden-Anleger,
ich weiß, dass viele von Ihnen in den vergangenen Monaten verunsichert waren.
Die zahlreichen Meldungen rund um Volkswagen haben die Stimmung gedrückt – Abschreibungen, Gegenwind in wichtigen Märkten und Probleme bei der Tochter Porsche.
Doch genau in solchen Phasen lohnt sich der klare Blick: Was ist wirklich neu? Und was ist längst im Kurs angekommen? Bei Volkswagen ist das jetzt der entscheidende Punkt.
Was Volkswagen belastet – und warum es im Kurs steckt
Volkswagen musste im 3. Quartal rund 3 Mrd.€ auf die Porsche-Beteiligung abschreiben und zusätzlich 2,1 Mrd.€ für gemeinsame Fahrzeugprojekte zurückstellen. Das sind schmerzhafte Sonderbelastungen, aber keine Überraschung mehr. Porsche steckt mitten in einer Phase, in der kein Stein auf dem anderen bleibt, lieferte aber dennoch ein ordentliches Ergebnis.
Und genau das zeigt sich im Kurs: Die Aktie reagierte kaum noch. Der Markt hat diese Probleme verarbeitet. Für mich ist klar: Die schlechten Nachrichten haben ihren Schrecken verloren.
Solides Kerngeschäft trotz Gegenwind – und eine starke Dividendenbasis
In den ersten neun Monaten hat Volkswagen 6,6 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 1% gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz lag mit 239 Mrd.€ leicht über dem Vorjahreswert. Europa wächst mit 6,1%, während Nordamerika und China schwächer laufen. In Nordamerika belasten höhere Einfuhrzölle das Geschäft; in China nimmt die Nachfrage nach europäischen Marken ab, weil heimische Hersteller gezielt bevorzugt werden.
Zusätzlich bleibt die Chipversorgung angespannt. Ein Beispiel dafür ist der Streit rund um Nexperia – einen niederländischen Chiphersteller, der inzwischen einem chinesischen Eigentümer gehört. Die niederländische Regierung prüft eine mögliche Verstaatlichung aus Sicherheitsgründen. Das hat neue Exportbeschränkungen ausgelöst, die die Versorgung mit bestimmten Chips erschweren und das Risiko von Produktionsstopps erhöhen. Diese Engpässe sind in den eng getakteten Lieferketten der Branche besonders kostspielig.
Parallel dazu bleibt Volkswagen für Dividenden-Anleger attraktiv. Die Rendite liegt aktuell bei rund 4,5%. Das Dividendenwachstum schwankte in den vergangenen Jahren: Zuletzt gab es einen Rückgang von knapp 30%, davor jedoch ein durchschnittliches Wachstum von über 8% in fünf Jahren. Die Ausschüttungen hängen stark vom Ergebnis ab – in schwachen Jahren niedriger, in starken Jahren überdurchschnittlich hoch. Genau diese zyklische Komponente macht die Aktie für langfristige Anleger interessant.
Warum die Bewertung jetzt zählt – und was das für Sie bedeutet
Die Aktie ignoriert inzwischen selbst größere Belastungen. Das deutet darauf hin, dass die Talsohle erreicht sein könnte. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich unter 8 ist Volkswagen attraktiv bewertet. Jede positive Überraschung beim Gewinn würde diese Bewertung sofort weiter verbessern. Dazu kommt ein stabiler Absatz in Europa, wo zwei Drittel aller Fahrzeuge verkauft werden.
Nach Jahren der Zurückhaltung besteht Modernisierungsbedarf – und mit der angehobenen Wachstumsprognose der Bundesregierung steigen die Chancen, dass diese Nachfrage anzieht. Für mich überwiegen die positiven Überraschungspotenziale.
Fazit: Was bedeutet das jetzt für Sie als Dividenden-Anleger?
Volkswagen bietet aktuell einen seltenen Mix aus hoher Dividendenrendite, solider Substanz und attraktiver Bewertung. Die schwierigen Nachrichten sind verarbeitet, und das operative Geschäft zeigt trotz Gegenwind Stabilität.
Wenn Sie auf dividendenstarke Titel mit Erholungschance setzen möchten, sollten Sie sich die Volkswagen-Vorzugsaktie jetzt näher anschauen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen!
Ihr
Dr. Bastian Siegert
Redaktionsschluss: 19.11.2025, 16:40 Uhr
Volkswagen: Eingepreiste Risiken und starke Dividende
Liebe Dividenden-Anlegerin, lieber Dividenden-Anleger,
ich weiß, dass viele von Ihnen in den vergangenen Monaten verunsichert waren.
Die zahlreichen Meldungen rund um Volkswagen haben die Stimmung gedrückt – Abschreibungen, Gegenwind in wichtigen Märkten und Probleme bei der Tochter Porsche.
Doch genau in solchen Phasen lohnt sich der klare Blick: Was ist wirklich neu? Und was ist längst im Kurs angekommen? Bei Volkswagen ist das jetzt der entscheidende Punkt.
Was Volkswagen belastet – und warum es im Kurs steckt
Volkswagen musste im 3. Quartal rund 3 Mrd.€ auf die Porsche-Beteiligung abschreiben und zusätzlich 2,1 Mrd.€ für gemeinsame Fahrzeugprojekte zurückstellen. Das sind schmerzhafte Sonderbelastungen, aber keine Überraschung mehr. Porsche steckt mitten in einer Phase, in der kein Stein auf dem anderen bleibt, lieferte aber dennoch ein ordentliches Ergebnis.
Und genau das zeigt sich im Kurs: Die Aktie reagierte kaum noch. Der Markt hat diese Probleme verarbeitet. Für mich ist klar: Die schlechten Nachrichten haben ihren Schrecken verloren.
Solides Kerngeschäft trotz Gegenwind – und eine starke Dividendenbasis
In den ersten neun Monaten hat Volkswagen 6,6 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 1% gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz lag mit 239 Mrd.€ leicht über dem Vorjahreswert. Europa wächst mit 6,1%, während Nordamerika und China schwächer laufen. In Nordamerika belasten höhere Einfuhrzölle das Geschäft; in China nimmt die Nachfrage nach europäischen Marken ab, weil heimische Hersteller gezielt bevorzugt werden.
Zusätzlich bleibt die Chipversorgung angespannt. Ein Beispiel dafür ist der Streit rund um Nexperia – einen niederländischen Chiphersteller, der inzwischen einem chinesischen Eigentümer gehört. Die niederländische Regierung prüft eine mögliche Verstaatlichung aus Sicherheitsgründen. Das hat neue Exportbeschränkungen ausgelöst, die die Versorgung mit bestimmten Chips erschweren und das Risiko von Produktionsstopps erhöhen. Diese Engpässe sind in den eng getakteten Lieferketten der Branche besonders kostspielig.
Parallel dazu bleibt Volkswagen für Dividenden-Anleger attraktiv. Die Rendite liegt aktuell bei rund 4,5%. Das Dividendenwachstum schwankte in den vergangenen Jahren: Zuletzt gab es einen Rückgang von knapp 30%, davor jedoch ein durchschnittliches Wachstum von über 8% in fünf Jahren. Die Ausschüttungen hängen stark vom Ergebnis ab – in schwachen Jahren niedriger, in starken Jahren überdurchschnittlich hoch. Genau diese zyklische Komponente macht die Aktie für langfristige Anleger interessant.
Warum die Bewertung jetzt zählt – und was das für Sie bedeutet
Die Aktie ignoriert inzwischen selbst größere Belastungen. Das deutet darauf hin, dass die Talsohle erreicht sein könnte. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich unter 8 ist Volkswagen attraktiv bewertet. Jede positive Überraschung beim Gewinn würde diese Bewertung sofort weiter verbessern. Dazu kommt ein stabiler Absatz in Europa, wo zwei Drittel aller Fahrzeuge verkauft werden.
Nach Jahren der Zurückhaltung besteht Modernisierungsbedarf – und mit der angehobenen Wachstumsprognose der Bundesregierung steigen die Chancen, dass diese Nachfrage anzieht. Für mich überwiegen die positiven Überraschungspotenziale.
Fazit: Was bedeutet das jetzt für Sie als Dividenden-Anleger?
Volkswagen bietet aktuell einen seltenen Mix aus hoher Dividendenrendite, solider Substanz und attraktiver Bewertung. Die schwierigen Nachrichten sind verarbeitet, und das operative Geschäft zeigt trotz Gegenwind Stabilität.
Wenn Sie auf dividendenstarke Titel mit Erholungschance setzen möchten, sollten Sie sich die Volkswagen-Vorzugsaktie jetzt näher anschauen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen!
Ihr
Dr. Bastian Siegert
Redaktionsschluss: 19.11.2025, 16:40 Uhr
Barnebee schrieb 17.11.25, 17:04
mitdiskutieren »
Das ist hier eine Diskussion über die VW-Aktie und nicht ein Bewertungsportal über eine Person, die ihre Meinung äußert. Wenn du die Meinung anderer nicht akzeptieren kannst, dann bist du in einer Forumsdiskussion völlig falsch.
4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte