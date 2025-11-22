Nach der interhome Übernahme liegt der Fokus nun stark auf dem B2B-Geschäft

HomeToGo im Wandel: CEO Dr. Patrick Andrae & CFO Sebastian Bielski über Interhome, B2B-Wachstum und Profitabilität. Wie die neue Strategie das Ferienhausgeschäft revolutioniert – und warum die Aktie unterschätzt ist.

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit HomeToGo-CEO Dr. Patrick Andrae und CFO Sebastian Bielski über die strategische Neuausrichtung nach der Übernahme von Interhome. Aus der einstigen Metasuchmaschine ist ein skalierbares, B2B-getriebenes Ferienhaus-Unternehmen geworden – mit klarem Fokus auf wiederkehrende Umsätze, Profitabilität und Technologie.

Im Fokus:

• Interhome & HomeToGo Pro: B2B steht inzwischen für rund zwei Drittel des Konzerns, mit über 90 % wiederkehrenden Umsätzen und stabilem Cashflow.

• Wachstum & Synergien: Interhome bringt planbare Erträge, starke Marktposition in Europa und hohes Margenpotenzial. Das EBITDA-Ziel liegt bei über 50 Mio. €, Konzernmarge mittelfristig bei 20 %+.

• Software trifft Service: Mit Smoobu und Interhome deckt HomeToGo die gesamte Wertschöpfungskette ab – vom Self-Service-Vermieter bis zum Full-Service-Angebot inklusive Reinigung, Schlüsselübergabe und Gästebetreuung.

• Technologie & KI: HomeToGo nutzt Machine Learning und Large Language Models zur Optimierung von Content, Bewertungen und Prozessen in Tech, Finance und Customer Service. KI wird als Effizienztreiber, nicht als Bedrohung gesehen.

• Strategie & Bewertung: Laut Management spiegelt der aktuelle Aktienkurs den Wert des kombinierten Geschäfts kaum wider – Anleger erhalten das „alte“ HomeToGo-Geschäft rechnerisch fast gratis dazu.

📈 Fazit: HomeToGo positioniert sich als integrierter Anbieter im europäischen Ferienhausmarkt – mit klarer Profitabilitätsstrategie, wiederkehrenden B2B-Erlösen und hohem Skalierungspotenzial.

