Treffen zwischen Ukraine, Europäern und USA am Sonntag
Für Sie zusammengefasst
- Treffen in Genf: EU-Staaten, USA, Ukraine diskutieren
- Fokus auf US-Friedensplan für Ukraine-Konflikt
- Termin: Sonntag, wichtige Gespräche erwartet
JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Vertreter führender europäischer Staaten wollen am Sonntag mit den USA und der Ukraine über den US-Friedensplan sprechen. Das Treffen werde in Genf stattfinden, wurde der Deutschen Presse-Agentur aus deutschen Regierungskreisen bestätigt./mfi/DP/zb
