    Bayern siegt nach Rückstand - Remis zwischen BVB und VfB

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayern dreht 0:2-Rückstand zu 6:2-Sieg gegen Freiburg.
    • Dortmund und Stuttgart trennen sich 3:3 nach spannendem Spiel.
    • Augsburg besiegt HSV 1:0, Wolfsburg verliert 1:3 gegen Leverkusen.
    Bayern siegt nach Rückstand - Remis zwischen BVB und VfB
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der FC Bayern München hat im Heimspiel gegen den SC Freiburg Comeback-Qualitäten gezeigt und am Ende einen souveränen Erfolg in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Die Münchner gewannen am elften Spieltag nach einem frühen 0:2-Rückstand noch 6:2 (2:2).

    Im Duell der Verfolger trennten sich Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart nach einer rasanten Schlussphase 3:3 (2:0). Einen Befreiungsschlag schaffte der FC Augsburg mit Coach Sandro Wagner mit einem 1:0 (0:0) daheim gegen den Hamburger SV.

    Die Krise des VfL Wolfsburg geht unter Interimscoach Daniel Bauer derweil weiter. Die Niedersachsen verloren zu Hause gegen Bayer Leverkusen 1:3 (0:3). Immer besser in Schwung kommt Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski feierte beim 3:0 (1:0) beim Schlusslicht 1. FC Heidenheim den dritten Bundesliga-Sieg in Serie./cjo/DP/zb

    Borussia Dortmund

    +1,07 %
    -1,51 %
    -5,09 %
    -10,79 %
    +4,31 %
    -8,23 %
    -41,27 %
    -16,52 %
    -67,21 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 3,295 auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 363,76 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,75 %/+51,75 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung sowie fundamentale und technische Aspekte der Borussia Dortmund Aktie, inklusive sportlicher Ergebnisse, Transfergerüchte und wirtschaftlicher Faktoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
