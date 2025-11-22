Bayern siegt nach Rückstand - Remis zwischen BVB und VfB
- Bayern dreht 0:2-Rückstand zu 6:2-Sieg gegen Freiburg.
- Dortmund und Stuttgart trennen sich 3:3 nach spannendem Spiel.
- Augsburg besiegt HSV 1:0, Wolfsburg verliert 1:3 gegen Leverkusen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der FC Bayern München hat im Heimspiel gegen den SC Freiburg Comeback-Qualitäten gezeigt und am Ende einen souveränen Erfolg in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Die Münchner gewannen am elften Spieltag nach einem frühen 0:2-Rückstand noch 6:2 (2:2).
Im Duell der Verfolger trennten sich Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart nach einer rasanten Schlussphase 3:3 (2:0). Einen Befreiungsschlag schaffte der FC Augsburg mit Coach Sandro Wagner mit einem 1:0 (0:0) daheim gegen den Hamburger SV.
Die Krise des VfL Wolfsburg geht unter Interimscoach Daniel Bauer derweil weiter. Die Niedersachsen verloren zu Hause gegen Bayer Leverkusen 1:3 (0:3). Immer besser in Schwung kommt Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski feierte beim 3:0 (1:0) beim Schlusslicht 1. FC Heidenheim den dritten Bundesliga-Sieg in Serie./cjo/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 3,295 auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 363,76 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,75 %/+51,75 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
Nach dem nächsten Spieltag Platz 5 in der Tabelle.
3:3
Na ja crox, man muß ja nicht alles schauen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif Und durch die Zeitverschiebung bleibt eh einiges auf der Strecke, wo eine Zusammenfassung dann reicht.