    Waffeneinsatz gegen Drohnen über Militärflugplatz in den Niederlanden

    Für Sie zusammengefasst
    • Soldaten in Volkel schießen auf überfliegende Drohnen.
    • Vorfall ereignete sich am Freitagabend, Details geheim.
    • Bundeswehr plant Unterstützung bei Drohnenabwehr in DE.

    DEN HAAG (dpa-AFX) - In den Niederlanden sind Soldaten des Luftwaffenstützpunktes Volkel mit Waffen gegen überfliegende Drohnen vorgegangen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Den Haag am Samstag mit. Der Vorfall auf dem Flugplatz unweit der Stadt Nimwegen nahe der deutschen Grenze habe sich bereits am Freitagabend ereignet, hieß es. Die Flugkörper seien in der Folge verschwunden und nicht wieder gesehen worden, hieß es weiter. Wie die Drohnen entdeckt und welche Waffen konkret gegen sie eingesetzt wurden, wollte das Ministerium "aus Sicherheitsgründen" nicht sagen.

    Ein Sprecher der für den Grenzschutz zuständigen niederländischen Gendarmerie sagte der Nachrichtenagentur ANP, auf die Drohnen sei "geschossen" worden. Der Vorfall werde nun gemeinsam mit der Polizei untersucht.

    Seit Monaten kommt es im europäischen Luftraum immer wieder zu Drohnenvorfällen. Auch Deutschland war betroffen, darunter der Flughafen von München. Um Spionage, Sabotage und mögliche Angriffe auf Menschen zu verhindern, soll die Bundeswehr künftig bei der Drohnenabwehr im Inland unterstützen - notfalls auch mit Waffengewalt. Das sieht ein Entwurf des Bundesinnenministeriums vor, den das Kabinett kürzlich beschlossen hat./pau/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

