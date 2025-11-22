    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    BVB-Mitglieder entscheiden über Watzkes neue Rolle

    Für Sie zusammengefasst
    • Watzke tritt nach 20 Jahren als Geschäftsführer zurück.
    • Er wird voraussichtlich neuer Präsident des BVB.
    • Kontroversen um Werbedeal mit Rheinmetall belasten.
    BVB-Mitglieder entscheiden über Watzkes neue Rolle
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Nach mehr als 20 Jahren ist für Hans-Joachim Watzke als Geschäftsführer der Kapitalgesellschaft von Borussia Dortmund Schluss. Am Sonntag tritt der 66-Jährige auf der Mitgliederversammlung (11.00 Uhr) des BVB-Stammvereins aus diesem Amt zurück. Im weiteren Verlauf der Versammlung soll Watzke dann zum Vereinspräsidenten gewählt werden.

    Nach dem Rückzug des amtierenden Präsidenten Reinhold Lunow ist Watzke der einzige Kandidat. Seine Wahl gilt als sicher. Spannend wird dennoch sein, wie groß die Kritik der Mitglieder sein wird. Der umstrittene Werbedeal mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall sorgte in den vergangenen Monaten für viel Ärger. In dem Zuge hatte Lunow zunächst überraschend angekündigt, bei der Wahl anders als zuvor abgesprochen gegen Watzke antreten zu wollen. Am Ende zog der Mediziner seine Kandidatur aber zurück.

    In seiner Amtszeit als Leiter der Geschäftsführung der BVB-Kapitalgesellschaft hatte Watzke den Fußball-Bundesligisten saniert und zum größten Widersacher von Bayern München gemacht. In der Zeit wurde der BVB zweimal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger und erreichte zwei Champions-League-Endspiele./lap/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Rheinmetall Aktie, beeinflusst durch geopolitische Ereignisse, militärische Aufrüstung Europas und den Ukraine-Krieg. Diskussionen umfassen politische Friedenspläne, deren potenzielle Auswirkungen auf die Aktie sowie unterschiedliche Einschätzungen zur zukünftigen Kursentwicklung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
