BVB-Mitglieder entscheiden über Watzkes neue Rolle
- Watzke tritt nach 20 Jahren als Geschäftsführer zurück.
- Er wird voraussichtlich neuer Präsident des BVB.
- Kontroversen um Werbedeal mit Rheinmetall belasten.
DORTMUND (dpa-AFX) - Nach mehr als 20 Jahren ist für Hans-Joachim Watzke als Geschäftsführer der Kapitalgesellschaft von Borussia Dortmund Schluss. Am Sonntag tritt der 66-Jährige auf der Mitgliederversammlung (11.00 Uhr) des BVB-Stammvereins aus diesem Amt zurück. Im weiteren Verlauf der Versammlung soll Watzke dann zum Vereinspräsidenten gewählt werden.
Nach dem Rückzug des amtierenden Präsidenten Reinhold Lunow ist Watzke der einzige Kandidat. Seine Wahl gilt als sicher. Spannend wird dennoch sein, wie groß die Kritik der Mitglieder sein wird. Der umstrittene Werbedeal mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall sorgte in den vergangenen Monaten für viel Ärger. In dem Zuge hatte Lunow zunächst überraschend angekündigt, bei der Wahl anders als zuvor abgesprochen gegen Watzke antreten zu wollen. Am Ende zog der Mediziner seine Kandidatur aber zurück.
In seiner Amtszeit als Leiter der Geschäftsführung der BVB-Kapitalgesellschaft hatte Watzke den Fußball-Bundesligisten saniert und zum größten Widersacher von Bayern München gemacht. In der Zeit wurde der BVB zweimal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger und erreichte zwei Champions-League-Endspiele./lap/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 3,295 auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -12,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 68,98 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.168,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +17,76 %/+66,33 % bedeutet.
Ich glaube nicht, dass es uns zusteht, hier im Rheinmetallforum über Menschen zu diskutieren, die am Ende des Monats nichts übrig haben; egal ob im Westen oder im Osten Deutschlands. Wer hier investiert, der gehört nicht zu den Ärmsten im Lande und der kann sich das Jammern ersparen. Wir werden ohnehin immer mehr ein Volk, in dem nur noch gejammert wird. Selbst in meinem Bekanntenkreis nimmt das immer mehr überhand und es kotzt mich langsam an.
Moin Sperrminoritaet,
Deine These zur US-Politik ist reine Spekulation und steht dir frei.
Was allerdings absolut nicht geht, ist der Tonfall und die Wortwahl. Du musst hier niemanden beleidigen ("Kiesewetters") und die zynische Verwendung des Begriffs "Endsieg" ist historisch zutiefst unangemessen und in einem Finanzforum völlig deplaziert.
Diese Art von Kommentar hat hier keinen Platz. Respektiere deine Diskussionspartner.
nicht vergessen, wir waren auch schon vor 2-3 Monaten bei ca. 1600€, anschließend über 2000€! Habe gerade nochmals tüchtig nachgekauft.