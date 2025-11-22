PRI in Person 2025 in Brasilien abgehalten

SAO PAULO, 22. November 2025 /PRNewswire/ -- Vom 4. bis 6. November fand in São Paulo, Brasilien, die von den Principles for Responsible Investment (PRI) organisierte Veranstaltung PRI in Person 2025 statt. Die Veranstaltung ist das führende jährliche Treffen der globalen Gemeinschaft für verantwortungsbewusstes Investieren und stand unter dem Motto „Globale Herausforderungen, widerstandsfähige Strategien, investierbare Chancen". Es wurde auch als offizieller Bestandteil des COP30 Wirtschafts- und Finanzforums anerkannt.

An der Konferenz nahmen fast 1.300 Vertreter von Aufsichtsbehörden, führenden Finanzinstituten und akademischen Einrichtungen in São Paulo teil, um Wege zur Beschleunigung nachhaltiger wirtschaftlicher Lösungen durch Wirtschaft und Finanzen zu erörtern. E Fund Management Co., Ltd. ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die schon früh in China verantwortungsbewusste Anlagepraktiken eingeführt hat und 2017 als eine der ersten chinesischen Institutionen den PRI beigetreten ist, und hat die Integration von ESG-Investitionen und -Research fortgesetzt. Durch solides und verantwortungsvolles Stewardship unterstützt E Fund chinesische Unternehmen bei der Verbesserung ihrer ESG-Performance und nimmt aktiv an internationalen Foren teil, um praktische Einblicke in Chinas Erfahrungen mit verantwortungsvollen Investitionen zu geben. Als anerkannter Marktführer im Bereich ESG in China wurde E Fund zum dritten Mal in Folge zur Konferenz eingeladen und nahm am Dialog mit Teilnehmern aus aller Welt teil.

Die asiatischen Märkte sind eine treibende Kraft für das weltweite Wirtschaftswachstum. In einer wichtigen Forumsdiskussion mit dem Titel „Risiken bewältigen und Chancen in den wachstumsstarken Märkten Asiens erschließen" wurden Nachhaltigkeitstrends und Herausforderungen in der gesamten Region untersucht. Jane Cheng, Leiterin der ESG-Forschung bei E Fund, nahm als Vertreterin chinesischer Institutionen an der Diskussion teil, zusammen mit Teilnehmern von Neuberger Berman, der Seviora Group (einem Unternehmen von Temasek), DSP Asset Managers aus Indien und PRI Asia Pacific. Cheng merkte an, dass die ESG-Entwicklung in Asien zwar später als in anderen Regionen begonnen habe, dass aber die regulatorischen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren gestärkt worden seien und dass es weiterhin neue Innovationen gebe. Insbesondere China hat erhebliche Fortschritte in Bezug auf seine ESG-Politik, die Zugänglichkeit von Daten, das Fachwissen der Vermögensverwalter und das Bewusstsein der Unternehmen gemacht. Geleitet von den „Dual Carbon"-Zielen (Erreichen des CO2-Emissionshöchststandes und CO2-Neutralität) vollzieht sich in Chinas Industriestruktur und Finanzsystem ein kontinuierlicher Wandel hin zu umweltbewussten, integrativen und kohlenstoffarmen Entwicklungswegen. Die Vermögensverwalter gehen von der Untersuchung von ESG-Konzepten und -Strategien dazu über, sie bei ihren Anlageentscheidungen anzuwenden, die Verbesserungen der Unternehmensführung zeigen Ergebnisse, und die Aussichten sind weiterhin günstig.

Schwellenländer sind von zentraler Bedeutung für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung weltweit. Im Rahmen einer Nebenveranstaltung mit dem Titel „Verantwortungsbewusste Anlagepraxis in Schwellenländern – China und Brasilien" moderierte Wilson Wei, leitender ESG-Analyst bei E Fund, eine Podiumsdiskussion mit Gästen von FAIRR, HSBC Asset Management, Itaú Asset Management und B3 (Brasil Bolsa Balcao, die brasilianische Börse). Die Sitzung begann mit den grenzüberschreitenden Lieferkettenverbindungen zwischen China und Brasilien und kombinierte globale Erkenntnisse mit lokalen Perspektiven, um innovative ESG-Praktiken in beiden Märkten zu identifizieren und Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich Nachhaltigkeit zu erörtern.

Im Rahmen der Nebenveranstaltung veröffentlichten E Fund und Itaú Asset Management gemeinsam das Whitepaper „Verantwortungsbewusstes Investieren in China und Brasilien". Das Whitepaper beschreibt die jüngsten Entwicklungen und praktische Beispiele in beiden Ländern in den Bereichen Nachhaltigkeitsberichterstattung, Taxonomiestandards und Produktrichtlinien.

