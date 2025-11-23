Wirtschaft
Lufthansa will stärker mit Bahn bei Gepäcktransfer zusammenarbeiten
Foto: Reisende an einem Gepäckband (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Köln (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa will ihre Kooperation mit der Deutschen Bahn weiter ausbauen.
"Für den Kunden muss es noch attraktiver werden, den Zug zum Flug zu nutzen", sagte Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Viele Gäste wünschen sich einen komfortableren Umgang mit Gepäck. Ideal wäre, dass man in Hamburg oder Köln am Bahnhof das Gepäck eincheckt und es dann erst am Zielort des Fluges wieder in Empfang nimmt." Daran arbeite man derzeit mit der Bahn.
Darüber hinaus forderte der Chef der deutschen Lufthansa-Kernmarke eine Stärkung des Schienennetzes und einen ICE-Anschluss am Münchener Flughafen. Im vergangenen Jahr hätten mehr als eine halbe Million Gäste Lufthansa Express Rail genutzt, sagte Ritter.
Dennoch hält er auch Flugverbindungen wie Frankfurt-Westerland weiterhin für sinnvoll. "Rund acht Stunden mit dem Zug oder eine Stunde mit dem Flugzeug macht sicher für viele Reisende einen Unterschied." An Papierbordkarten will Ritter im Gegensatz zum Konkurrenten Ryanair festhalten. "Wir freuen uns, dass digitale Services verstärkt in Anspruch genommen werden. Aber bei Lufthansa begrüßen wir auch gerne weiterhin Gäste, die ohne Smartphone reisen. Deswegen wird es bei uns auch weiterhin Papierbordkarten geben", sagte er.
"Für den Kunden muss es noch attraktiver werden, den Zug zum Flug zu nutzen", sagte Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Viele Gäste wünschen sich einen komfortableren Umgang mit Gepäck. Ideal wäre, dass man in Hamburg oder Köln am Bahnhof das Gepäck eincheckt und es dann erst am Zielort des Fluges wieder in Empfang nimmt." Daran arbeite man derzeit mit der Bahn.
Darüber hinaus forderte der Chef der deutschen Lufthansa-Kernmarke eine Stärkung des Schienennetzes und einen ICE-Anschluss am Münchener Flughafen. Im vergangenen Jahr hätten mehr als eine halbe Million Gäste Lufthansa Express Rail genutzt, sagte Ritter.
Dennoch hält er auch Flugverbindungen wie Frankfurt-Westerland weiterhin für sinnvoll. "Rund acht Stunden mit dem Zug oder eine Stunde mit dem Flugzeug macht sicher für viele Reisende einen Unterschied." An Papierbordkarten will Ritter im Gegensatz zum Konkurrenten Ryanair festhalten. "Wir freuen uns, dass digitale Services verstärkt in Anspruch genommen werden. Aber bei Lufthansa begrüßen wir auch gerne weiterhin Gäste, die ohne Smartphone reisen. Deswegen wird es bei uns auch weiterhin Papierbordkarten geben", sagte er.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Lufthansa Aktie, wobei strategische Entscheidungen wie die Ablehnung des Airbus A321XLR und die geplante Übernahme von ITA Airways im Mittelpunkt stehen. Zudem werden politische Faktoren wie Steueränderungen, die die Luftfahrtbranche beeinflussen, erörtert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.
keks911 schrieb 20.11.25, 12:23
mitdiskutieren »
Lufthansa Group will aktive Rolle bei Privatisierung von TAP Air Portugal übernehmen
https://newsroom.lufthansagroup.com/lufthansa-group-will-aktive-rolle-bei-privatisierung-von-tap-air-portugal-uebernehmen/#
Jumbomax11 schrieb 17.11.25, 09:03
mitdiskutieren »
Die wirtschaftlichen Vorteile des A321xlr sind für die LH im Liniennetz selbst nicht vorhanden, denn da gibt’s absolut keinen Platz für Fracht in den Bellies, da der XLR da auch noch einen Zusatztank hat
da passt gerade noch das Gepäck für die Passagiere rein!
Höchstens für EW wäre das ein Flieger für die langen Urlaubsstrecken
biber32 schrieb 02.11.25, 17:13
mitdiskutieren »
erstmal ist Zeit gewonnen und ich würde fast wetten, es wird keinen Streik geben und falls doch - nicht mehr dieses Jahr.
Cleverer Schachzug!
siehe Auszug auf Q3 Talks:
Die Wahrscheinlichkeit eines Pilotenstreiks?Letztendlich muss die Gewerkschaft diese Frage beantworten. Wie bereits erwähnt, haben wir unsere jährliche Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Die größte Verbesserung der Zufriedenheit zeigt sich bei den Piloten. Diese äußerten keine Sorgen um ihre bereits recht hohen Pensionen, sondern vielmehr um ihre Zukunft, ihre Entwicklungsmöglichkeiten und ihre Karrierechancen. Da wir Streikkosten stets als Personalkosten verbuchen, würde jeder Streik den Kostennachteil der Hauptlinie weiter erhöhen unddie Perspektiven und Karrierechancen zusätzlich verschlechtern. Angesichts all dessen sehe ich Spielraum, da unser Personalchef angeboten hat, über Zukunftsperspektiven anstatt über zusätzliche Pensionen zu sprechen. Wir können uns weitere Erhöhungen schlichtweg nicht leisten und sind dazu auch nicht bereit.
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte