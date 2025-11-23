Grenke auf Erholungskurs: Analysten sehen großes Potenzial für die Aktie!

Nach drei Jahren schwacher Neugeschäftszahlen zwischen 2020 und 2022 zeigt sich seit 2023 eine positive Dynamik. Das Neugeschäft wächst kräftig, während weniger Altverträge auslaufen, was das gesamte Leasingportfolio stärkt. Auch die Zinsergebnisse verbessern sich, da die extremen Zinsverschiebungen der Vorjahre die Margen belastet hatten. Grenke ersetzt nun ältere, weniger profitable Verträge durch neue, die höhere Margen bieten. Analysten erwarten, dass das Zinsergebnis schneller wächst als das Portfolio selbst.

Die Erholung des Leasinganbieters Grenke nimmt an Fahrt auf, und eine neue Analyse der Privatbank Berenberg deutet darauf hin, dass dies erst der Anfang sein könnte. Grenke hat sich im europäischen Small-Ticket-Leasing, das vor allem Leasingverträge unter 50.000 Euro umfasst, als feste Größe etabliert. In diesem Segment, das durch hohe Digitalisierung und große Fallzahlen geprägt ist, hat Grenke einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen, die sich auf größere Deals konzentrieren.

Mit steigendem Volumen profitieren die Unternehmen von Skaleneffekten. Berenberg prognostiziert, dass die Kosten stabil bleiben, die Risikovorsorge nicht steigt und alte Sonderinvestitionen auslaufen. Dies könnte zu einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 22 Prozent bis 2027 führen. Trotz dieser positiven Entwicklungen notiert die Grenke-Aktie weiterhin nahe historischer Tiefststände von rund 14 Euro, nachdem sie im Jahr 2023 ein Jahrestief von unter 12 Euro erreicht hatte. Analysten von Berenberg sehen die Aktie als deutlich unterbewertet und erwarten ein Re-Rating mit einem Kursziel von 29 Euro, was mehr als 100 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Sie haben die Bewertung mit "Buy" aufgenommen.

Die positive Einschätzung der Analysten hat bereits Auswirkungen auf den Aktienkurs, der um mehr als 7 Prozent gestiegen ist. Marius Fuhrberg von Berenberg hebt hervor, dass Grenke als Marktführer in einer geschützten Nische agiert und mit einer verbesserten Wachstumsdynamik rechnet. Die Bewertung der Aktie wird als attraktiv angesehen, was die Neubewertung rechtfertigt. In Anbetracht der aktuellen Marktentwicklungen und der stabilen Unternehmensstrategie könnte Grenke auf dem Weg zu einer nachhaltigen Erholung sein.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 14,22EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.