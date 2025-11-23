Nvidia übertrifft Erwartungen: Rekordgewinne und optimistischer Ausblick!

Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 65 Prozent auf 31,91 Milliarden US-Dollar, was auf die hohe Nachfrage nach Nvidias KI-Chips zurückzuführen ist. Diese Chips sind entscheidend für die Entwicklung neuer KI-Modelle bei großen Tech-Unternehmen wie Microsoft, Amazon und Meta. Nach der Bekanntgabe der Zahlen stieg die Nvidia-Aktie nachbörslich um mehr als 6 Prozent auf 198 US-Dollar, und auch andere Halbleiterwerte verzeichneten Kursgewinne.

Nvidia, der führende Anbieter von KI-Chips, hat mit seinen aktuellen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen und die Märkte beruhigt. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,30 US-Dollar, was über den prognostizierten 1,25 US-Dollar liegt. Der Umsatz von 57,01 Milliarden US-Dollar übertraf die Schätzungen von 54,92 Milliarden US-Dollar, während die Bruttomarge mit 73,4 Prozent nahezu den Erwartungen entsprach. Besonders positiv war der Ausblick für das vierte Quartal, in dem Nvidia Umsätze von etwa 65 Milliarden US-Dollar erwartet, was die Konsensschätzungen von 61,66 Milliarden US-Dollar übertrifft. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 1,43 US-Dollar liegen.

Besonders bemerkenswert war das Wachstum im Data-Center-Geschäft, das 51,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete und die Analystenschätzungen von 49,09 Milliarden US-Dollar deutlich übertraf. Der Umsatz aus dem Verkauf von Nvidia-GPUs, die in modernen Rechenzentren unverzichtbar sind, betrug 43 Milliarden US-Dollar. CEO Jensen Huang betonte die anhaltend hohe Nachfrage nach Rechenleistung und die rasante Entwicklung des KI-Ökosystems.

Trotz der positiven Zahlen gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Marktblase. Ray Dalio, Gründer von Bridgewater, warnte vor einer Blase, die Ähnlichkeiten mit historischen Börsenexzessen aufweist. Er rät Anlegern, ruhig zu bleiben und nicht panisch zu verkaufen, auch wenn die Bewertungen hoch erscheinen. Dalio sieht strukturelle Risiken im Gesamtmarkt, während er die Fundamentaldaten des KI-Sektors als stark erachtet.

Analysten haben ihre Kursziele für Nvidia nach den positiven Quartalszahlen angehoben. Die DZ Bank erhöhte den fairen Wert von 205 auf 225 US-Dollar, während Jefferies das Kursziel von 240 auf 250 US-Dollar anpasste. Trotz der aktuellen Unsicherheiten bleibt Nvidia mit einer Jahresperformance von rund 39 Prozent deutlich über dem S&P 500 und hat eine Marktkapitalisierung von 4,5 Billionen US-Dollar erreicht.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 178,9EUR auf Nasdaq (22. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.