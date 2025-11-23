Goldpreis im Rückgang: Zinssenkungen und Arbeitsmarkt belasten Markt

Der aktuelle Arbeitsmarktbericht zeigt ein stärker als erwartetes Beschäftigungswachstum im September, jedoch stieg die Arbeitslosenquote weiter an, was die Fragilität des Arbeitsmarktes unterstreicht. Diese Daten sind entscheidend für die Fed, da sie die letzte Arbeitsmarktdaten vor der Sitzung am 9. und 10. Dezember darstellen. Innerhalb der Notenbank herrscht Uneinigkeit darüber, ob die Abkühlung am Arbeitsmarkt eine weitere Zinssenkung rechtfertigt. Händler sehen derzeit nur begrenzten Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember wird auf etwa ein Drittel geschätzt.

Der Goldpreis steht am Freitag vor einem Wochenverlust von etwa 1,5 Prozent, was auf einen gemischten US-Arbeitsmarktbericht und neue Zweifel an einer baldigen Zinssenkung der Federal Reserve (Fed) zurückzuführen ist. An den Terminmärkten in New York fiel der Goldpreis um 0,7 Prozent auf 4.031,95 US-Dollar je Feinunze, während der Spotpreis bei 4.038,22 US-Dollar lag, was einem Rückgang von knapp 1 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. In der vergangenen Woche summiert sich der Verlust auf etwa 3,5 Prozent.

Analysten wie Bart Melek von TD Securities äußern, dass es keinen Anlass für eine aggressive Lockerung der Geldpolitik gibt. Die Beschäftigungsdaten bestätigen die Unsicherheit im Markt, und die Wetten auf eine Zinssenkung bleiben unter 50 Prozent. Gold reagiert traditionell empfindlich auf steigende Zinsen, da diese den Vorteil des zinslosen Edelmetalls verringern.

Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Faktoren gibt es geopolitische Einflüsse, die den Goldpreis belasten. Die Risikoprämie sinkt, nachdem bekannt wurde, dass die Ukraine an einem von den USA ausgearbeiteten Plan zur Beendigung des Krieges arbeitet. Auch innerhalb der Fed gibt es Skepsis gegenüber einer Zinssenkung im Dezember. Austan Goolsbee, Präsident der Chicagoer Fed, äußerte Bedenken, dass die Inflation sich in die falsche Richtung entwickelt.

Trotz der aktuellen Schwäche bleibt Gold im Jahresvergleich stark und hat in diesem Jahr bereits über 50 Prozent zugelegt. Die Preisentwicklung wurde durch frühere Zinssenkungen, zunehmende Zentralbankkäufe und Zuflüsse in ETFs unterstützt. Analysten warnen jedoch, dass ohne klare Zinsperspektive der Rückenwind für das Edelmetall verloren geht.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4.066USD auf Forex (22. November 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.