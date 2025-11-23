Bitcoin stürzt unter 84.000 USD: Was bedeutet das für die Zukunft?
Bitcoin hat am Freitag einen dramatischen Rückgang erlebt und fiel unter die Marke von 84.000 US-Dollar, was den tiefsten Stand seit fast sieben Monaten markiert. Dieser Rückgang wurde durch unerwartet starke US-Arbeitsmarktdaten und einen plötzlichen Stimmungswechsel an den globalen Finanzmärkten ausgelöst, der die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der Federal Reserve dämpfte. In den letzten 24 Stunden fiel Bitcoin um mehr als 10 Prozent auf 81.900 US-Dollar, was einem Rückgang von 32 Prozent im Vergleich zum Allzeithoch von 126.080 US-Dollar im Oktober entspricht. Der gesamte Kryptomarkt verzeichnete einen Rückgang von 9,6 Prozent und fiel auf eine Marktkapitalisierung von 2,82 Billionen US-Dollar, was über 30 Prozent weniger ist als der Höchststand von 4,2 Billionen US-Dollar Mitte Oktober.
Die robusten US-Arbeitsmarktdaten, die 119.000 neue Stellen zeigten, übertrafen die Erwartungen und minderten die Wahrscheinlichkeit einer schnellen geldpolitischen Wende. Der CME-FedWatch-Indikator zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von nur 35,4 Prozent für eine Zinssenkung im Dezember. Diese makroökonomischen Signale haben zu einer Neubewertung des Risikos im Markt geführt, wobei viele Investoren sowohl im Einzel- als auch im institutionellen Bereich ihre Risiken aggressiv reduzieren.
Zusätzlich zu den makroökonomischen Faktoren belasten technische Aspekte den Markt. Eine Analyse zeigt, dass das Angebot an Bitcoin aus lange unberührten Wallets ein ungewöhnlich hohes Niveau erreicht hat, was zu einem Überangebot auf den zentralisierten Börsen führt. Der Markt reagiert auch auf eine zunehmende Nachfrage nach Put-Optionen, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweist.
Ein weiterer bemerkenswerter Faktor ist die Bewegung eines Bitcoin-Whales, Owen Gunden, der möglicherweise seine gesamten 11.000 BTC verkauft hat. Diese Transaktionen, die einen Wert von rund 1,3 Milliarden US-Dollar erreichen, haben zusätzliche Unsicherheit in den Markt gebracht.
Die Marktteilnehmer stehen vor vielen Unbekannten, und die Erholung des Bitcoin-Preises hängt stark von den kommenden US-Wirtschaftsdaten ab. Sollten diese Zinssenkungen wahrscheinlich machen, könnte Bitcoin kurzfristig Auftrieb erhalten. Ohne frische Kapitalzuflüsse und positive Stimmungsindikatoren bleibt jede Erholung jedoch fragil.
Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 85.987USD auf CryptoCompare Index (23. November 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.
