Bitcoin stürzt unter 84.000 USD: Was bedeutet das für die Zukunft?

Bitcoin hat am Freitag einen dramatischen Rückgang erlebt und fiel unter die Marke von 84.000 US-Dollar, was den tiefsten Stand seit fast sieben Monaten markiert. Dieser Rückgang wurde durch unerwartet starke US-Arbeitsmarktdaten und einen plötzlichen Stimmungswechsel an den globalen Finanzmärkten ausgelöst, der die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der Federal Reserve dämpfte. In den letzten 24 Stunden fiel Bitcoin um mehr als 10 Prozent auf 81.900 US-Dollar, was einem Rückgang von 32 Prozent im Vergleich zum Allzeithoch von 126.080 US-Dollar im Oktober entspricht. Der gesamte Kryptomarkt verzeichnete einen Rückgang von 9,6 Prozent und fiel auf eine Marktkapitalisierung von 2,82 Billionen US-Dollar, was über 30 Prozent weniger ist als der Höchststand von 4,2 Billionen US-Dollar Mitte Oktober.

Die robusten US-Arbeitsmarktdaten, die 119.000 neue Stellen zeigten, übertrafen die Erwartungen und minderten die Wahrscheinlichkeit einer schnellen geldpolitischen Wende. Der CME-FedWatch-Indikator zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von nur 35,4 Prozent für eine Zinssenkung im Dezember. Diese makroökonomischen Signale haben zu einer Neubewertung des Risikos im Markt geführt, wobei viele Investoren sowohl im Einzel- als auch im institutionellen Bereich ihre Risiken aggressiv reduzieren.