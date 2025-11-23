Siemens Energy: 10 Milliarden Euro für Aktionäre – Aktie auf Rekordhoch!

Die positive Marktentwicklung kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da Siemens Energy kürzlich seine mittelfristigen Ziele angehoben hat. Die Nachfrage nach Turbinen, Netzausrüstungen und Hochspannungstechnik wächst weltweit, insbesondere durch den steigenden Stromverbrauch, der durch den Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz angetrieben wird. Analysten von Citi sehen in dem Rückkaufprogramm Potenzial für eine Neubewertung der Aktie, die möglicherweise näher an den Wettbewerber GE Vernova heranrücken könnte, der an der Börse mit einem höheren Gewinnvielfachen gehandelt wird.

Siemens Energy hat am Kapitalmarkttag in Charlotte, USA, eine umfassende neue Strategie vorgestellt, die bei Investoren auf große Begeisterung stößt. Der Energietechnikkonzern plant, bis Ende 2028 bis zu 10 Milliarden Euro an die Aktionäre auszuschütten, was ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm von bis zu 6 Milliarden Euro sowie steigende Dividenden umfasst. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Aktie auf ein neues Allzeithoch kletterte.

Konzernchef Christian Bruch äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Er prognostiziert, dass der Umsatz bis 2027/28 jährlich im hohen Zehnprozentbereich wachsen wird, während die bereinigte Marge langfristig auf 14 bis 16 Prozent steigen soll. Diese Perspektiven machen Siemens Energy zu einer der spannendsten Turnaround-Geschichten im europäischen Industriebereich.

Die operativen Zahlen untermauern die positive Entwicklung: Der Auftragseingang im vergangenen Geschäftsjahr stieg um etwa 17 Prozent auf 58,9 Milliarden Euro, und der Auftragsbestand erreichte mit 138 Milliarden Euro einen neuen Rekord. Um die gestiegene Nachfrage zu bedienen, plant Siemens Energy bis 2028 zusätzliche Investitionen von rund 2 Milliarden Euro in Werke für Transformatoren und Schaltanlagen, auch in Deutschland.

Die Aktie profitiert zudem von den starken Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia, die die jüngsten Bedenken über eine mögliche Überhitzung der KI-Branche dämpfen. Analysten der britischen Investmentbank Barclays haben das Kursziel für Siemens Energy von 77 auf 85 Euro angehoben, während die kanadische Bank RBC das Kursziel von 130 auf 136 Euro erhöht hat. Beide Banken bewerten die Aktie weiterhin positiv, sehen jedoch Anzeichen für einen möglichen zyklischen Höhepunkt.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 103,3EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.